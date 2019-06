Isabel Pantoja tiene mucha experiencia, no sólo por su edad, sino también por todo lo que ha vivido a lo largo de los años. Por eso, no es de extrañar que algunos de sus compañeros en ‘Supervivientes’ quieran contar con sus consejos, ya sea profesionales, del día a día o del amor... como es el caso de Mónica Hoyos. La peruana le ha pedido consejo a la tonadillera para encontrar un buen hombre, y claro, Isabel Pantoja le ha dado su opinión sobre lo que ella considera lo más importante a la hora de encontrar pareja. Y no han sido pocos.

Lo primero que le aconseja Isabel Pantoja a Mónica Hoyos para encontrar un hombre ideal es que sea alguien lejano al mundo de la televisión, que te adore y que principalmente que adore a tu hija. "Lo primero, por encima de todo es que adore a tu hija antes que a ti", le aconseja la tonadillera a la que fuera su enemiga en las últimas semanas. Unos consejos que tal y como ha contado Mónica Hoyos coinciden con los que le ha dado siempre su padre. Y es que ambas creen que lo mejor es que sea alguien que no tenga nada que ver con el mundo de la televisión, pues nunca trae nada bueno.

Omar Montes, que como siempre está en todas las salsas, le decía a Mónica Hoyos, que tampoco pasaba nada si la persona de la que se enamoraba era "un actor de Hollywood", algo con lo que estaba de acuerdo Isabel Pantoja:"Sí puede ser, pero yo me entiendo cuando digo que sea alguien alejado de esto".

"Yo lo quiero es una persona válida, con cabeza... con un trabajo en condiciones, que pueda vivir bien como cualquier persona normal. Que no necesite de escándalos, ni de shows para ser alguien... qué importante es eso, si todo el mundo se diera cuenta de ello...", concluían a las ahora amigas Isabel Pantoja y Mónica Hoyos.