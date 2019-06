Pese a que se ha convertido en el último expulsado de ‘Supervivientes 2019’, Carlos Lozano todavía sigue en los Cayos Cochinos esperando para coger su billete de vuelta a España. Durante la emisión de ‘Conexión Honduras’, Jordi González conectó con el presentador para recordarle que la audiencia había decidido, por mayoría aplastante, que antes de abandonar la isla pasara una noche a solas con Miriam Saavedra. Pese a sus dudas iniciales, Carlos acabó aceptando la propuesta. “No le voy a hacer ese feo porque ha sido el amor de mi vida. Voy a aprovechar el tiempo para hablar y zanjar temas. No sé si debería, pero creo que deberíamos hablar”, explicó.

Telecinco

Sin embargo, antes de cortar la conexión, el presentador le indicó que podía decidir entre pasar la noche con Miriam o tener unos minutos para poder despedirse de Mónica. Eso sí, le pidieron que guardara el misterio para más tarde y meditara su decisión… Tras mirarse por primera vez en el espejo y saber que ha perdido 13,5 kilos a su paso por el reality, el que fuera presentador de ‘OT’ tuvo la oportunidad de hablar con Manoli, su madre: "Estoy muy orgullosa de ti porque has hecho un buen concurso, eres un superviviente estupendo".

A la hora de anunciar su decisión, Lozano no dudó ni un segundo en quedarse con Miriam. "Me quedo con Miriam, porque no quiero regresar a la otra playa, a ese pasado que ya he dejado atrás. Además, con Miriam tengo una conversación pendiente ya que discutimos mucho y hablamos de muchas cosas estos días… Mónica lo va a entender. Voy a aceptar ver a Miriam para hablar con ella, que me cuente cosas y empezar una vida, ya veremos", comunicaba mirando a cámara.

Telecinco

Después de que apareciera Miriam, con la que pasará la noche en la Cabaña Presidencial, el superviviente desveló sus intenciones de que no pensaba llegar a más con ella, “al menos esta noche”. "Vamos a hablar, nada de lo que pensáis que vamos a hacer. Vamos a aclarar las cosas que nos han pasado, los malentendidos que hemos vivido. A ver si salimos de aquí siendo al menos, amigos, pareja no se sabe. Ha sido el amor de mi vida", apuntó Lozano. "Eso es cierto. Tenemos que aclarar todo, como deberían de hacer todas las exparejas", añadió Miriam. ¿Qué tal se les dará la noche? ¿Pasará algo entre los dos?