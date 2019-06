En un reality lo que ocurre dentro acaba siendo la realidad de los concursantes, olvidándose de que hay un mundo fuera. Por eso cada expulsión se vive prácticamente como si no se le fuera a volver a ver a ese compañero, como una muerte vamos, o al menos así se lo ha tomado Miriam Saavedra al conocer que el Pirata olvidado dejaría de ser su ex, Carlos Lozano, con el que había estado en los últimos días. La peruana no era capaz de dejar de llorar al saber la decisión del público. El presentador era finalmente expulsado por la audiencia y su lugar lo ocupará ahora Chelo García Cortés.

Telecinco

Al llegar a la isla tras la gala donde se hizo efectiva la expulsión de Carlos Lozano definitivamente, Miriam Saavedra no podía parar de llorar. Sentada en la playa, Mahi intentaba consolarla asegurando que había mucho 'buen rollo' entre ellos en los últimos días "sobre todo ahora habéis estado muy bien", algo que a la peruana no le servía. "Sí, pero nos hemos faltado mucho al respeto". Mahi no sabía qué decir y al final acertaba con un "a veces cuando uno está enamorado pierde los papeles, ¿no?". Un comentario que hacía que la peruana llorase aún más. "Me hubiese gustado que pudiéramos hablar un poco más, y no tanto discutir y pelear. Que hubiéramos aprovechado el tiempo para disfrutar sabiendo que se iba hoy", aseguraba Miriam.

Como decimos, hay veces que se olvidan de que existe un mundo exterior, y Mahi fue la encargada de recordárselo, que podían seguir hablando fuera, pero Miriam es reacia a que Carlos quiera escucharla. "Sí pero como que se fue un poco triste", aseguraba Saavedra. Y es que han perdido una oportunidad de oro ya que la ex pareja estaba muy unida en estos días que habían pasados alejados de la realidad llegando incluso a besarse en las playas de Honduras dejando una puerta abierta a una posible reconciliación. "Es el amor de mi vida", llegó a decir él.