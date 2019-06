Isabel Pantoja no deja de pensar en los suyos a su paso por ‘Supervivientes’. Como es normal, la cantante tiene siempre presente a sus hijos, por lo que ha acabado confesando el tipo de relación que mantiene con su hija y el inicio de sus desavenencias. “Nunca me metí en nada. Únicamente yo no la dejaba salir sola. ¿Qué he pecado de protectora? Bueno, lo siento, si me lo dice será así. La verdad es que no me arrepiento, con mi hijo me pasó lo mismo”, reflexionó durante una conversación con Mónica Hoyos. “Ahora soy protectora con mis nietos y con mis hijos, tengan la edad que tengan, y lo seguiré siendo porque soy así”.

“Mi hija es muy cariñosa pero a su manera. Yo sé que ella me ama, me quiere con locura”, añadió la tonadillera. “Cuando ella se siente mal es cuando me llama por teléfono desesperada. Cuando yo oigo mamá me echo a morir. En esos momentos es cuando ella sabe que yo soy su madre. Yo soy la que va a estar siempre guerreando por ella a muerte”, señaló.

Acto seguido, le pidió a su compañera de supervivencia que fuera más cariñosa con su madre. “Cuando tú dices que no puedes abrazar a tu madre como ella quiere, por favor, hazlo. Hazlo porque lo necesita, si no luego te vas a arrepentir”, dijo antes de que se le quebrara la voz. “He disfrutado más de mi hija que de mi hijo. Con 37 años la tuve y me cambió la vida. La amamos con todas las consecuencias. Mi hijo siempre está diciendo que él es su padre, su hermano y su padrino. Él dice que ama a su hermana por encima de todas las cosas”, apuntó, sin ser consciente de que la relación entre los hermanos se ha enfriado en las últimas semanas.

Además, la matriarca del clan Pantoja también habló sobre sus nietos y lo buen padre que es Alberto Isla. “Pienso que mi hija debe cambiar porque tiene a un hijo y tiene que pensar igual que cualquier madre. Mi nieto se muere por su madre”, comentó. “Albertito tiene un padre maravilloso. Y con mi Francisco pasa igual, yo estoy encantada de que se le quiera por igual”, concluyó.

En el debate del reality, la aludida comentó las palabras de su madre. “No le puedo quitar la razón en nada, es justo como ella lo ha dicho”, confesó Isa. “Ella lo ha dicho muy bien, hemos tenido una relación distante. Antes no teníamos tanta comunicación como deberíamos tener, por ello, la cosa se enfrió”. Aunque Jordi González apuntó a que la gran mayoría de artistas de talla internacional no pueden tener contacto diario con sus hijos, Chabelita quiso dejar claro que el origen de sus desavenencias se debió a su exagerada protección. “No es tanto que ella haya tenido que viajar… Ella misma lo ha dicho, hasta los 18 años yo no podía salir y es por ello, entre otras cosas, que se enfadó con Chelo. No solo conmigo, con mi hermano también fue así. Mi madre es ultraprotectora”, explicó.

Después de aclarar que ella no es así con su hijo, la joven aseguró que ya había pasado página con respecto a ese tema ya que ha madurado y para ella su madre lo es todo. A su vez, a punto de embarcarse rumbo a ‘Supervivientes’, se lamentó por lo difícil que lo va a tener cuando le pregunte por sus familiares directos. “En Honduras lo voy a tener complicado porque me va a preguntar por mi hermano, por mi abuela y por mi tío y no sé qué decirle”, dijo Isa. “Al menos sé que todo está bien porque siempre que pasa algo importante me llaman”.