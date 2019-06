Dakota Tárraga fue la primera en hacer saltar la liebre y reconocer que había llegado a sus oídos que, antes de entrar en ‘Supervivientes’, Violeta Mangriñán se había puesto en contacto con Albert Álvarez para proponerle tener un romance en la isla con el objetivo de acaparar un mayor protagonismo. Vamos, lo que viene siendo un montaje… El pasado jueves, en la Palapa, Albert, lejos de negarlo, señaló que no había sido tan clara en sus palabras, pero que sí que le hizo pequeñas insinuaciones que le llevaron a pensar eso. “Me puedo haber equivocado, pero yo he sentido que ella dejaba cosas en el aire medio en broma medio en serio”, sentenció.

Una vez terminado la gala, los tres implicados, Albert, Violeta y Fabio, siguieron dándole vueltas al tema. “¿Sigues dudando de mí?”, le preguntó la extronista de ‘MYHYV’ a su chico. “Tu mejor amigo, que te conoce desde hace dos años, entendió eso”, contestó un Fabio cada vez más rayado con el tema. Ante el enfado de Violeta por desconfiar de ella, el italiano se fue a hablar directamente con Albert. “De hombre a hombre, como si ella no estuviera”, señaló para que no tuviera reparos en contarle lo que quisiera. Y bien que lo hizo…

“Realmente, creo, aunque me la eche de enemiga, que yo era el primer plato y cuando te vio a ti encontró la opción perfecta para tener algo aquí”, expuso el pertiguista. Indignada, Violeta le preguntó a Álvarez si alguna vez había sentido que a ella le gustaba. “Muchas veces he sentido que había un acercamiento muy grande”, contestó Albert. “Pues a mí nunca me has gustado, lo siento”, replicó Violeta.

“Violeta muchas veces me decía que en ‘Supervivientes’ iba a coger la fiebre Violeta”, le confesó Albert a Fabio. Aunque el joven quiso cortar con la conversación, ya que veía que no los iba a llevar a ningún lado, Violeta siguió insistiendo y pidiéndole explicaciones. “¿Estás diciendo que yo he querido tener una estrategia contigo?”, le preguntó por enésima vez. Albert contestó que podía ser, asegurando que tenía mensajes con los que podía probar tanto el tema de la fiebre Violeta como lo relacionado con Rym.

“Pero eso te lo dije de broma”, apuntó Violeta. “Ya, pero las bromas yo no sé hasta qué punto llegan”, dijo Albert antes de reflexionar con Fabio acerca del tipo de relación que tenían en los primeros días de convivencia en el hotel: “Todo el mundo aquí se pensaba que éramos pareja porque ella se pasaba todo el tiempo encima de mí y cuando te vio a ti y le empezaste a molar, a mí me dio de lado… ¿Por qué era tan cariñosa conmigo y ahora no si tan solo veía en mí a un amigo?”. Antes de terminar la conversación, Albert reconoció que, pese a todo, Violeta nunca le había propuesto nada de una forma clara y concisa.