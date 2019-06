Violeta Mangriñán se está convirtiendo en la principal protagonista de esta edición de ‘Supervivientes’ (con permiso de Isabel Pantoja, que tan solo con abrir la boca, por irrelevante que sea lo que suelte por ella, se convierte en noticia). La extronista de ‘MYHYV’ ha logrado eclipsar al resto de sus compañeros cumpliendo punto por punto el manual de la buena concursante de reality: se pasa el día discutiendo o llorando (también se pueden hacer las dos cosas a la vez), mientras acrecienta un romance de esos que tanto gusta a los espectadores (con drama de por medio e incluso sexo entre palmeras). Sin embargo, como todo en esta vida, su manera de obrar no es que sea precisamente genuina, teniendo dos claros referentes a los que bien podría estar imitando en Honduras... ¿Violeta es más Ylenia Padilla o Sofía Suescun?

Comparándola con la de Benidorm, Violeta ha dejado bien claro que tiene la mecha tan corta como aquella. A la primera de cambio, ya sea ante un furibundo ataque o un inofensivo comentario, eso es lo de menos, la valenciana puede acabar estallando y armar la monumental con una facilidad pasmosa. Durante su estancia en Honduras, la ‘viceversa’ no ha tenido problemas en toparse con la horma de su zapato y protagonizar grandes enfrentamientos con personas tan ‘comedidas’ y ‘relajadas’ (ejem, ejem) como Dakota Tárraga o Carlos Lozano.

Ya se sabe que, para triunfar en un reality, tan importante es discutir como medir bien las palabras que utilizas para arremeter contra tu adversario. Por ello, siguiendo la estela de Ylenia, Violeta tiene un gran arsenal de insultos e improperios que arrojar por su boquita, lo que la convierten en la reina de las palabras malsonantes. Mientras que Dakota es más de decantarse por un repertorio mucho más bestia, Mangriñán es igual de hiriente pero no andándose por las ramas, siendo mucho más certera con sus dosis exactas de mala baba. Si tiene que llamar ‘viejo’ a Carlos Lozano, se lo llama tal cual, pero sin perder la fuerza por la boca.

Otro aspecto que Violeta comparte con la reina del ‘tiki tiki’ es la capacidad de ponerse histérica en cada uno de sus enfrentamientos. Pese a que no llega a perder los estribos, la valenciana siempre roza el límite de la cordura. Esto hace que no sea raro verla por los Cayos Cochinos dando tumbos como una posesa al mismo tiempo que aumenta los decibelios de sus gritos para imponer su discurso frente al de su rival.

Sofía Suescun también podría ser un claro referente para nuestra protagonista. Si algo hemos aprendido de la reina de los realities es que un romance te va a poner siempre en el foco de atención. Ya sea un Suso, un Logan o un Alejandro Albalá, el galán es lo de menos, el amor vende y qué mejor que durante el tiempo que estés en el reality explores todos los estadios por los que puede atravesar una relación. No solo basta con estar enamorado, también es importante que la parejita en cuestión sufra sus pequeñas crisis que hagan que la llama del ‘salseo’ siga viva. A poder ser, es conveniente llegar al reality con pareja para mandarla a tomar viento una vez encuentres el recambio adecuado.

Si el chico te deja, mejor que mejor, así tendrás la oportunidad de victimizarte y convertirte en la malquerida de la edición. Y es que, aunque Violeta todavía siga con Fabio, la estamos viendo llorar a base de bien. Al igual que en el caso de Sofía, la ‘viceversa’ no tiene reparos en dejar al descubierto sus ‘sentimientos’ y llorar a moco tendido mientras se lamenta continuamente por los abusos que sufre por parte de sus compañeros. Contando en su equipo tan solo con el apoyo de Fabio, Violeta lleva semanas denunciando una campaña de acoso y derribo por parte del resto, lo que nos ha permitido ver su lado más ‘drama queen’.

Para terminar, Violeta comparte con la hija de Maite Galdeano el hecho de ser muy consciente (y estar muy orgullosa, no lo dudamos) de su protagonismo. Convencida de que la vida de sus compañeros gira en torno a la suya, cuando discute con alguien ya ha comenzado a soltar la tan manida frase de que no piensa regalar vídeos a nadie (a no ser que le interese, claro está). En definitiva, Violeta es un perfil que encaja a la perfección con el de las tres últimas triunfadoras de los realities de Telecinco: Sofía Suescun (‘Supervivientes 2018’), Miriam Saavedra (‘GH VIP 6’) y María Jesús Ruiz (‘GH Dúo’). ¿Nos encontramos pues ante la ganadora de ‘Supervivientes 2019’?