Colate Vallejo-Nágera, pese al distanciamiento de las últimas semanas, se ha dirigido a Mónica Hoyos para acercar posturas y, ya de paso, malmeter acerca de Isabel Pantoja. Después de recordarle cómo le animó en una de las pruebas, el empresario opinó que la tonadillera en su situación no habría hecho lo mismo. “Esta señora es una crack de la manipulación para ganar el reality. Creo que nos ha utilizado a todos. Utiliza a la gente para que le hagan las cosas”, indicó sin medias tintas. A su vez, el empresario recordó que estaba siendo muy generoso al compartir todo lo que pesca.

“Según ella, soy un egoísta después de comerse todos mis peces y no dar ni siquiera las gracias. Siempre llego con los peces y me recibe con mala cara. No tengo ninguna obligación de compartir el pescado”, denunció. La ex de Carlos Lozano intentó que entendiera que, aunque no está obligado a compartir, está bien que lo haga, ya que él también se beneficia del trabajo que hace el resto. Sin embargo, Colate siguió destacando que lo que no le gustaban eran las formas de la cantante: “A mí me cae mal mucha gente que está aquí y le doy las gracias por todo. Es una cuestión de educación y de respeto”.

“Yo he tenido con Isabel una relación excelente durante muchas semanas. Sigo diciendo que he sido el tío que mejor se ha portado con ella sin ser su chico de los recados. He sido el que mejor y más la ha cuidado. Pese a todo, su primera víctima fue Carlos y su siguiente víctima he sido yo. Va a por todo aquel que le diga las cosas como son”, le dijo a Mónica con la intención de hacerla abrir los ojos. “Sigue tu camino, el tuyo”, le aconsejó antes de marcharse.

Como era de esperar, cuando terminó la conversación con Colate, Mónica se fue directa a hablar con Isabel para contarle que el empresario está molesto por lo poco agradecidos que son con su trabajo. “Cuando tú haces una cosa no tienes por qué echarla en cara. Bastantes vídeos hace pescando, lo que hace es un show. Encima que el show lo tiene hecho, ¿tenemos que aplaudirle? Si quiere nos sentamos ahí y le aplaudimos”, comentó la artista. “Yo no voy a estar dándole las gracias durante todo el santo día para un pescadito que me como… ¡Que me aplaudan a mí cuando canto, no te fastidia! No me importa en absoluto lo que este señor piense sobre mí. No tiene pantalones para decírmelo en mi cara”, sentenció.