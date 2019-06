Fabio se está mostrando como un novio muy inseguro. A pesar de haber conquistado a Violeta en apenas unas semanas con su labia y sus gestos cariñosos hacia su compañera, el italiano sigue mosca cada vez que la chica habla de su ex. Algo que le pone tenso incluso cuando parece que la relación se pone seria tras haber conocido a sus respectivas suegras. Y claro, en una semana en la que el tema amores y ex parejas está a la orden del día, si no que se lo digan a Isabel Pantoja y a los consejos de amor de Mónica Hoyos, era cuestión de tiempo que el superviviente volviera a ponerse celoso por un comentario de su novia. “Si necesita algo cuando salga, estaré ahí”, ha sido el detonante.

Telecinco

Violeta se encontraba hablando con Miriam y Dakota en presencia de Fabio sobre su ex, Julen. Ella recordaba cómo habían vuelto después de haber roto su relación. “Todo el mundo me dijo que qué necesidad había cuando te vas a la otra punta del mundo de irte ahora con la cabeza...tal. Yo les decía ‘me da igual, es que le quiero’, y al final mira”, explicaba Violeta quien confesaba que Fabio le había hecho ver que ya no le amaba como antes. “En el momento en el que vi que me gustaba un pelín este chico... cuando alguien te gusta es porque lo otro de fuera no estás enamorado. Porque yo concibo el estar enamorado con el no tener ojos para otra persona”, confesaba Violeta. Una declaración de amor en toda regla que a Fabio no pareció impresionarle.

Telecinco

La conversación continuó cuando Violeta confesaba que ella aportaba más dinero a la relación que Julen “aunque eso está feo decirlo” algo que el italiano confesaba que también le había ocurrido con su ex: “yo pagaba todo”. Para Dakota, medio en broma medio en serio, esto era lo normal: “los caballeros hoy en día estáis retirados”, aseguraba entre risas. En este momento, Violeta soltaba el comentario de la discordia: “si Julen necesita dinero o necesita algo de mi, cuando salga ahí estaré”. Esto no solo sentó mal a Fabio que aseguraba que él era mayorcito para trabajar y sacarse las castañas del fuego, sino también a sus compañeras: “si cortas, corta de verdad”, aseguraba Miriam Saavedra.

Violeta no reaccionó bien ante estos comentarios y se colocó pensativa y con cara de pocos amigos mientras sus compañeros ahondaban en que dejarle dinero tras haber roto era una mala idea. Estamos seguros que de la joven, a pesar de lo que digan sus compañeros, se mantendrá firme en sus ideas.