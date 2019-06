La falta de oído y de obedencia de los Supervivientes de este año está haciendo que Lara Álvarez pierda la paciencia en más de una ocasión durante las pruebas de recompensa teniendo que llamar la atención a los concursantes, tal y como ya le pasó en la primera gala. Pues a pesar de las semanas y los avisos, la situación sigue siendo la misma. Abandonados y Señores se volvían a enfrentar en una nueva prueba de recompensa en ‘Supervivientes 2019’. Esta vez tenían que sumergirse en barro, encontrar una de sus fichas y colocarlas en un tablero de tres en raya y solo tenían una norma: no quitarse el barro.

Los Abandonados no dieron tregua al equipo de Los Señores y vencieron 3 a 0 marcando rápidamente las tres en raya, se notaba que había sido un juego al que habían jugado mucho en sus ratos libres. Todos los concursantes acabaron hasta arriba de barro después de haberse bañado en una piscina para encontrar las piezas de este juego. Tras la prueba, Lara Álvarez dejó claro que no podían bañarse para quitarse el barro pero el grupo de Violeta, Fabio, Mahi, Dakota y Oto no pudieron controlarse y acudieron corriendo a la playa para celebrar su victoria, desobedeciendo a Lara una vez más.

De lo más calmado, Lara, que ha tenido que aclarar incidentes en diversas galas, habló con ellos echándoles la bronca después de haberles llamado en varias ocasiones a la playa para que salieran del agua: “Os estoy marcando unas normas, unas pautas. Os estoy diciendo que por favor no os metáis en el agua. Entiendo que el barro pica, vais a tener vuestro momento, siempre os lo damos. Lo principal es que hagáis caso”, explicaba la presentadora en un tono suficientemente efectivo para que todos los concursantes se pusieran firmes al unísono. Pero ahí no acababa la bronca. Lara tenía noticias del Capitán Morgan: “Por haber hecho lo que os da la gana, él también lo va a hacer y no hay recompensa en este juego”.

Fabio hincó de rodillas en la arena al escuchar la noticia: “Ponnos otro castigo por la semana, Lara. Somos abandonados, tenemos hambre”, aseguraba el italoargentino. “El programa está pendiente de vosotros, estamos intentando que ganéis las recompensas. Solo os pedimos actitud y educación. Nada más. Y os lo estáis saltando cada semana”, pedía Lara. ¿Será esta suficiente llamada de atención para los concursantes?