Pese a estar nominados con otros tres pesos pesados, Mónica Hoyos, Mahi Masegosa y Fabio Colloricchio, Colate Vallejo-Nágera ha logrado salvarse de la expulsión. En el último ‘Tierra de nadie’, mientras discutían acerca de la controvertida figura del empresario, Loly Álvarez denunció que existía un pacto entre los chicos del grupo de los Señores para hacer desfilar a todas sus compañeras. “¿Has llegado a esa conclusión por tu propia cuenta o has sido testigo de que hay un pacto entre ellos?”, le preguntó Isabel Rábago, visiblemente alucinada por la acusación. La primera expulsada matizó que era una percepción suya, pero que no hacia falta ser muy inteligente para darse cuenta de que era cierto.

Telecinco

“Eso es jugar sucio”, replicó la periodista. “Tú puedes estar segura, ser vidente y todo lo que tú quieras, pero te tengo que decir que, igualmente y siguiendo tu teoría, en el otro grupo también existiría un pacto, porque entre Dakota, Oto y Mahi no se nominan”, apuntó Bárbara Rey. Como prueba del hipotético pacto, Álvarez recordó que en su día Omar nominó a Chelo pese a llevarse mal con Colate. “Cuando Omar nominó a Chelo no lo entendió ni su propia madre. Eso pasó después de que tuviera una movida con Colate y estuviera de él hasta la coronilla”.

Los colaboradores, que no se creen ni la mitad de las cosas que dice la musa del ‘tamarismo’, pusieron el grito en el cielo, ya que no entienden que Loly sepa tantas cosas de sus compañeros cuando se convirtió en la primera expulsada. “¿Cómo sabes tantas cosas de esta isla? Me quedo alucinada contigo”, comentó Carmen Gahona. “¡Si estuviste un cuarto de hora!”, bromeó Bárbara.

Telecinco

Sin embargo, Lidia Santos, la última expulsada del reality, apoyó la teoría de su compañera y acabó confesando la supuesta amenaza que Colate le hizo en los minutos previos a unas nominaciones. “Una vez en la Palapa me dijo que votase con la cabeza y no con el corazón porque él tenía muchas amistades en Miami”, afirmó rotunda. Acto seguido, los colaboradores le preguntaron por qué no había contado esto durante su estancia en Honduras. “No salió el tema y por eso no lo comenté”, se defendió la modelo ‘curvy’. “Esto no es jugar limpio. Si tú no se lo dijiste en la isla, te esperas a que salga y cuando esté en plató se lo dices a la cara”, criticó Rábago, lo que hizo que Lidia se comprometiera a hacerlo cuando llegue el momento. ¿Negará Colate la acusación?