No sabemos qué lío se traen en el equipo de los Señores con las latas, pero siempre son el centro de cualquier buena polémica. En esta ocasión, Albert Álvarez se dio cuenta de que faltaba una lata en la que todavía quedaba la mitad de su contenido. Omar Montes, que estaba presente, le indicó que se había utilizado para hacer las lentejas. “Para las lentejas se usó la mitad… La tapé yo con mi camiseta y ahora mi camiseta estaba fuera”, explicó Albert. Omar, que parecía no tomarse muy en serio el tema, decidió que se echaran a suerte ver quién le comunicaba al grupo lo que había pasado. Tras jugar a ‘piedra, papel y tijeras’, salió que el pertiguista era el que tenía que hablar directamente con Isabel. “Te vas a buscar la ruina. Hala, pues ya estás yendo. Te levantas y se lo preguntas… Yo me voy a hacer el sueco”, bromeó Omar, sin saber que iba a recibir más de un palo por parte de la cantante.

Telecinco

Cuando lo hablaron con la matriarca del clan Pantoja, esta dijo que no era media lata, sino que tan solo quedaba un trocito, y que lo tiraron a la basura porque se había podrido. A su vez, la artista se enfadó ya que, supuestamente, ya se lo había dicho a Montes. “Te lo dije ayer, tío… Estás un poquito loco, eh. Vamos, te lo expliqué perfectamente… Te lo dije ayer en el agua”, le espetó a su compañero visiblemente molesta.

“Lo íbamos a sacar, pero no podíamos ni olerlo. Omar vio lo que había”, continuó relatando. Aunque Omar intentó quitar hierro al asunto, echándole la culpa a su mala memoria, no estaba dispuesto a que encima dijera que él lo había visto. “Yo no vi nada. Se lo enseñaríais a Colate. A mí en ningún momento se me dijo nada. Te estás equivocando seguro”, apuntó.

Telecinco

“No me estoy equivocando. Tienes muy mala memoria y me estoy enfadando contigo porque me estás dejando de embustera”, le recriminó Pantoja. “Yo no te estoy dejando de nada, tan solo estoy diciendo que no lo sabía. ¡Pero que no pasa nada!”, replicó el ‘culebro’. “No me gusta cómo se me preguntan las cosas… Tienes muy mala memoria para lo que quieres”, se lamentó Isabel. Omar, dispuesto a poner una nota de humor al asunto, reconoció que tal vez los golpes sufridos en su etapa de boxeador le hubieran acabado pasando factura, pero Pantoja no parecía tener cuerpo para bromas. “¿Qué te estás quedando conmigo? No pensaba que fueras así”, sentenció.