Isabel Pantoja ha demostrado ser una de las supervivientes más sensatas que hay en la isla, o al menos, uno de las peores supervivientes más sensatas. Y es que los concursantes han tenido que decidir esta jornada qué dos compañeros eran los peores Supervivientes para enviarles a tomar una importante decisión para su equipo. Después de muchos titubeos, los que aún se mantienen en la isla de los 'Señores' eligieron finalmente a dos estando la cosa entre Omar, Isabel, algo en lo que están de acuerdo con Carmen Gahona, y Mónica Hoyos. "Venga, que me voy yo contigo", respondía Omar ante las dudas de sus compañeros agarrando del brazo a Isabel Pantoja. ¡Ay que ver! Los que no se podían ni ver al principio han acabado siendo grandes compañeros, veremos cuando llegue Isa a la isla.

Telecinco

Omar e Isabel se metían entonces en la barca que el Capitán Morgan les había preparado para ir a otra punta de la isla. "¿Has visto? Toda la mañana pescando para ser ahora el Superviviente mártir", se lamentaba Omar. Al bajar de la barca Omar vio algo que le hizo abrir los ojos como platos: "No creo, no me lo creo Isabel...", mientras que la Pantoja vio otra cosa que la hizo correr "leña, leña", "pizza, pizza", respondía rápidamente el cantante demostrando que no estaba en la misma onda que su compañera. Y ahí precisamente estaba la cuestión: ¿qué preferían coger: pizza o leña?



Telecinco

Mientras el cantante se lanzaba a por la pizza, Pantoja lo tenía claro "¡no! la leña". "La leña, sí..", decía sin resignado pero sin soltar la caja de pizza mediana que tenía en la mano. "¿Pero tú o has pensado bien? Está mañana había leña, es lunes... podemos pensarlo", intentaba Omar hacerle ver a su compañera sin éxito porque Isabel lo tenía claro. No quería dejar que pensaran que era una mala superviviente. Finalmente, la pareja llevó la leña a la isla para poder hacer el fuego y calentar al grupo toda la noche.