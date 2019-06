Isa Pantoja y la madre de Omar Montes, Mari Ángeles, volaron juntas a Honduras para reencontrarse con sus respectivos familiares. ¿Qué tal habrá sido la convivencia durante estos días juntas? ¿Se habrán llevado bien? Las respuestas a estas preguntas las conocimos durante la última gala de ‘Supervivientes’. Antes de que ambas vieran a sus familiares, Jorge Javier Vázquez conectó con ellas para preguntarles por el mensaje que pensaban transmitir. “Estoy muy nerviosa, aunque haya venido otras veces. Ahora sé que tengo una gran responsabilidad. Vengo a darle mucha fuerza y muchos ánimos para que pueda salir adelante y supere todos esos bajones que normalmente tiene”, apuntó la hija de Isabel Pantoja.

Telecinco

En ese momento, el presentador le comunicó que su madre acababa de sufrir una fortísima crisis de ansiedad y que estaba dispuesta a sincerarse con la audiencia. “Te lo digo porque, si sabes que ella de normal es folclórica, te la vas a encontrar folclórica 2.0”, bromeó el catalán. “Voy a intentar animarla, vengo con cosas positivas. Quiero aclarar a la audiencia y a ti que voy a dejar todo lo malo en España, los problemas que haya tenido con mis respectivos familiares. He hablado con las personas con las que tenía que hablar para poder decirle a mi madre lo que quiere escuchar”, explicó.

Al hablar con la madre del ‘culebro’ más famoso de España, esta desveló que había hecho muy buenas migas con la hija menor de la tonadillera. Tanto es así, que parecía que todavía seguían siendo suegra y nuera. Además, confesó que le encantaría que su hijo y ella retomaran su relación. “La adoro, ojalá Omar y ella estuvieran juntos. Me encanta, de verdad”, expuso. “Hemos tenido un viaje muy bueno. La verdad es que le he cogido un montón de cariño. No la conocía mucho, he empezado a tratarla aquí y ha ido superbién”, replicó Chabelita, visiblemente contenta por las palabras que estaba escuchando.

Telecinco

Jorge Javier, dispuesto a poner la nota de humor, destacó que Isa cuenta con todas las cosas que le podría gustar a una suegra. “Lo bueno que tiene Isabel es que es una niña de su casa, no le gusta salir, le detesta una feria…”, ironizó Jorge. “Eso son habladurías”, denunció Mari Ángeles. “Isa, una suegra así te conviene. ¡Mira que decir que lo de la feria son habladurías!”, sentenció el presentador.

“Hemos tenido mucho tiempo de hablar. Cuando estuve con Omar no tuvo la oportunidad de conerla mucho y ahora, al tratarla un poco más, digo que es encantadora. Tiene muchísimas cosas de Omar. Me he reído un montón y me lo he pasado superbién. Estoy encantada de estar con ella”, dijo Isa sobre el tiempo pasado con su exsuegra. “Tengo que decir que es una gran desconocida. Hay que estar con ella de verdad, y no de fiesta, para conocerla. Es un encanto”, replicó la progenitora de Omar.