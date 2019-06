Omar Montes salía de la Palapa y se dirigía a una playa donde se encontraba con dos camas. En una de ellas estaba Isa Pantoja, su expareja y en otra su querida madre. “No me lo creo, no me lo creo ¡Qué alegría me da verte, estás guapísima! Que garífuna te veo”, le decía mientras Omar mientras presumía de cuerpo, enseñándole a su exnovia lo mucho que ha adelgazado, "Mira qué tipín, yo no he estado así de delgado en mi vida". "Sí, si se te nota, te queda grande el pantalón", le comentaba ella al ver cómo Montes mostraba orgulloso su nueva figura. Chabelita le preguntaba que qué prueba había ganado para convertirse en el líder de la semana. Y él le respondía orgulloso que la apnea.

Tras ello, Isa le comentaba lo bien que se lleva Omar con su madre Isabel Pantoja. "Claro, yo me llevo muy bien con la 'suegri' como le digo yo". Después de romper el hielo, Isa le comentaba a Omar lo mucho que se acordaba de ella, aunque Chabelita le decía que no siempre para bien, a lo que él, intentando camelársela le decía que "casi siempre es para bien. Ya sabes que te camelo".

En la otra cama esperaba otra persona con una careta de unicornio, era su madre. “Mira como me he quedado mama. Soy líder”, le decía mientras se abrazaban y se besaban. “No llores más mama que me voy a coger una depresión”, bromeaba Omar mientras se abrazaba a su madre y a Isa Pantoja. "Qué guapo, qué guapo, qué moreno te veo", decía su madre sin poder contener las lágrimas después de tantas semanas sin ver a su hijo. Y es que ya sabemos de dónde le viene a Omar algunas de sus míticas frases, pues su progenitora después de deshacerse en halagos hacia él, le decía "te comemos todos el corazón".

Tras ello, Omar Montes se fundía en un gran abrazo con su madre e Isa Pantoja. Un gesto que Kiko Rivera aplaudía desde plató. "Qué grande, qué grande", se le escuchaba decir al hijo de la tonadillera. Al ver la buena sintonía entre los tres, Jorge Javier le preguntaba a la madre de Omar qué tal le caía Isa, a lo que ella respondía que "muy bien, es una chica excelente, nos hemos tomado nuestros daiquiris y todo. Siempre me ha caído bien". Después de esta buena respuesta, Jorge Javier le comentaba a Omar Montes que su madre quería que él e Isa Pantoja volviesen. Un momento muy gracioso, en el que Omar se echaba a reír e Isa Pantoja no sabía dónde meterse.