Alejandro Albalá acudió a la presentación de la temporada veraniega del ‘Parque Warner de Madrid’, allí coincidió con Sofía Suescun. El ex de Isa Pantoja nos habló de sus concursantes favoritos de 'Supervivientes' y aprovechó para valorar las palabras que le dedicó Isabel Pantoja desde Honduras. El joven cree que su exsuegra es una de las concursantes más fuertes de la isla dada su repercusión mediática, aunque cree que personajes menos conocidos como Albert también están haciendo un buen concurso. Otra de las supervivientes que cree que está dando mucho juego es Violeta, pues cree que todas las semanas se convierte en protagonista por algo.

Sobre las palabras que le dedicó Isabel Pantoja, el ex de Chabelita lo tiene claro: "Lo que más me duele es que hable de mi madre o de mi hermana, especialmente de mi hermana, pues jamás se ha metido en nada de esto". Eso sí, aunque ya ha hablado del tema en el programa 'Viva la vida', el joven no quiere entrar más al trapo por respeto a su amigo Kiko Rivera, con el que forjó una gran amistad dentro de 'GH DÚO'.

Pero sin duda la respuesta que más ha sorprendido de Alejandro Albalá ha sido la que dio el joven a la hora de hablar del reencuentro entre Isa Pantoja y Omar Montes. "A ver qué pasa, a ver qué se dicen. Yo creo que entre ellos aún hay algo, seguro que saltan chispas. Tampoco conozco muy bien su historia pero creo que entre ellos sigue habiendo algo de química".

Sobre su reencuentro con Sofía Suescun, el joven no sabe muy bien qué responder pues se queda callado durante algunos instantes para luego soltar que le desea todo lo mejor a Sofía, al igual que a Isa Pantoja. Eso sí, el joven tiene claro que este verano quiere estar soltero a pesar de tener ganas de volver a enamorarse.