El pasado jueves, durante la gala de ‘Supervivientes 2019’, Violeta Mangriñán sufrió una fuerte bajada de tensión que le impidió continuar el transcurso del programa. La joven fue apartada de la convivencia y atendida por el equipo médico, teniendo que intervenir Lara Álvarez para explicar cómo se encontraba y tranquilizar a sus familiares y a la audiencia. “Violeta ha sido apartada temporalmente de la convivencia. El equipo médico lo ha decidido así. No es nada grave, así que la familia que no se preocupe. Estos días o estas horas estará siendo controlada por los médicos y durante este proceso seguirá una dieta estricta. Sigue siendo concursante de ‘Supervivientes’”, anunció la presentadora.

Pasado los días, durante el debate del reality, Jordi González volvió a destacar la gran ausencia de la concursante, explicando que todavía se encuentra apartada. “Sigue siendo atendida por los médicos, se encuentra mejor, aunque todavía no se puede reincorporar al juego. Tranquiliza a tu familia”, le pidió a su hermana Lila. “Violeta sigue apartada de la convivencia por indicación médica. Parece que se encuentra mejor con respecto al pasado jueves”, añadió Lara minutos más tarde.

A su vez, hablaron con la joven por teléfono para saber cómo se encuentra. “Quiero tranquilizar a mi familia, a mis amigos, a la gente que me quiere. Estoy mucho mejor. Todos los miembros del equipo me han tratado superbién. Estoy esperando los resultados definitivos para ver si puedo seguir o no”, explicó la extronista de ‘MYHYV’. “Yo salté a los Cayos en helicóptero y quiero llegar a Madrid de la misma manera. Espero que esto pase pronto”.

Mientras se veían las imágenes de cómo fue sacada de la Palapa y atendida por los sanitarios, Violeta aseguró no acordarse de nada. “En cuanto cortaron para la publicidad ya no me acuerdo lo que pasó. Estoy con goteros, aunque mucho mejor, estoy esperando que me digan”, continuó diciendo. Por su parte, Jordi González le comunicó que forma parte de la lista de nominados de esta semana, algo que le hizo soltar unas lágrimas.

Acto seguido, el presentador le pidió que, al igual que harían sus compañeros más tarde, hiciera su propio alegato para salvarse de la expulsión. “Mi sueño es ganar el concurso. Pese a mis problemas de salud, he hecho todo lo que he podido por estar aquí. Por mí, por mi familia y por la gente que ha confiado en mí quiero llegar hasta el final”, sentenció.