Chabelita y la madre de Omar Montes, Mari Ángeles, tuvieron la oportunidad de viajar a Honduras para dar una sorpresa a sus familiares. Por si fuera poco, el programa les brindó la oportunidad de pasar la noche con ellos, un encuentro que llenó de ilusión tanto a Isabel Pantoja como a Omar Montes. ¿Qué tal se dio la nochecita? ¿Se llevaron bien las que un día fueron consuegras? Y lo más importante de todo… ¿cómo reaccionó Omar al ver a su ex? “¡Qué bien hueles hija y qué sujetador más bonito!”, le comentó Isabel a su hija durante la apacible velada. La madre de Omar no tuvo reparos en dejar en evidencia la admiración que siente hacia la tonadillera, explicando que cuando se iban de vacaciones escuchaban una y otra vez las cintas con sus canciones. “Nunca pensé yo que fuera a conocer a Isabel Pantoja”, señaló emocionada.

Telecinco

La matriarca del clan Pantoja habló también de su crisis de ansiedad, explicando que al ver que todo es agua le entró una crisis que creía que se moría, y expuso que es más difícil la convivencia que la falta de comida. En ese momento, aprovechó para criticar a Colate y denunciar que no es tan buen compañero como quiere hacer ver, ya que siempre está reprochando el tema de la pesca: “A mí él no me tiene que gritar porque yo no le grito a él. Él tan solo es educado cuando le apetece”.

Pero lo más interesante fue el comportamiento que tuvo Omar durante su noche con Isa. Aunque la expareja aprovechó para hablar y acercar posturas, la hija de Isabel Pantoja quiso dejar claro que no tiene intención de seguir manteniendo el contacto con él una vez acabe el reality. “Mientras estéis aquí en el concurso yo no tengo ningún problema con él”, le dijo a su madre delante de Omar. Sin embargo, el ‘culebro’ se pasó toda la noche tonteando con la que fuera su novia. “No puedo estar hablando de una tragedia contigo y ver esos piececitos que tienes”, le indicó.

Telecinco

Tras preparar las camas, se sentaron para hablar a solas y el cantante le prometió que cuidará de su madre. “Yo la voy a seguir cuidando. No te tienes que preocupar por nada”, sentenció. A su vez le informó de que el próximo 2 de agosto, con motivo del cumpleaños de Isabel Pantoja, se presentará en Cantora con un poni. “Vamos a tener que estar en diferentes ambientes para que haya armonía”, ironizó Isa debido a la mala relación con algunos de sus familiares.

Al final, la expareja acabó hablando de la actual relación de Isa con Asraf, confesando Omar que no le guarda ningún tipo de rencor al modelo. “Mientras que el chaval te trate bien y te cuide yo estoy feliz. Si el día de mañana nuestros caminos se tienen que cruzar, ya está. De momento, tú haz lo que te diga el corazón, a mí me tienes para lo que tú quieras… Si necesitas ayuda de cualquier cosa, me tienes para la que tú quieras”.

Telecinco

En el plató de ‘Conexión Honduras’, Isa vio las imágenes y explicó que, pese a la opinión que tienen los colaboradores, no tiene ninguna intención de volver con él: “Yo le tengo mucho cariño y me llevo muy bien con Omar, pero de ahí a que vaya a pasar algo, pues no… Yo no tengo problemas de que mi madre y él se lleven bien ahí mientras no falte el respeto ni a mi pareja ni a mí”. Además, afirmó que Omar como novio no le gusta. Por su parte, la madre del cantante recordó que su hijo había estado muy pillado por Chabelita y desveló que Isabel Pantoja había tenido un bonito gesto con ella en la isla: ¡acompañarla a mear!