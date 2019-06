Para bien o para mal, depende de la situación o del ojo qué lo mire, Dakota Tárraga no tiene pelos en la lengua. A su paso por ‘Supervivientes 2019’, la ‘hermana mayor’ ha demostrado que no se calla ni una y que, si ve algo que no le parece justo, lo suelta por su boca, independientemente de si sus palabras puedan llegar a jugar en su contra. Desde hace un par de semanas, el trasiego que hay en los Cayos Cochinos no es ni medio normal, inaugurándose las tradicionales visitas de los familiares con la aparición en Honduras del padre de Dakota.

Telecinco.es

Además, durante estos días también han pasado por la isla las madres de Violeta y Fabio, así como la ex de Carlos Lozano, Miriam Saavedra. Sin embargo, la duración de las visitas no ha sido precisamente igual para todos… Mientras que Dakota, Violeta y Fabio tuvieron que conformarse con un breve encuentro de unos pocos minutos, Isabel Pantoja y Omar Montes tuvieron mucha más ‘suerte’. A la pareja de cantantes le brindaron la posibilidad de pasar toda una noche con Isa Pantoja y Mari Ángeles, la madre de Omar. ¡Y con comida de por medio!

En el último ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, sin que ellos los supieran, conectaron con la isla para escuchar una conversación que mantenían Dakota, Fabio y Mónica en la que denunciaban abiertamente el favoritismo que había hacia algunos concursantes. Al enterarse de que estaban en directo, lejos de amedrentarse, Dakota tomó la palabra para denunciar el “injusto” trato de favor: “Mi padre se ha hecho el mismo viaje que la hija de Isabel Pantoja y que la madre de Omar. Él estuvo veinte minutos conmigo y ellas han pasado una noche con ellos y encima les han dado comida. ¿Ellos que son más que yo?”, expuso indignada, despertando los aplausos del público.

Telecinco

Su denuncia fue tan contundente que Jordi González no supo muy bien cómo salir del paso. "Para nosotros sois todos iguales, por lo que no sé qué decirte frente a esto", indicó antes de cambiar radicalmente de tema y centrarse en las habilidades que la joven tiene a la hora de depilarse (sí, tal cual). "Hay que ver qué capacidad tienes para depilarte el entrecejo sin ningún espejo mientras me hablas, ¡qué habilidad!", bromeó el presentador.

La verdad es que Dakota tuvo suerte de que su interlocutor no fuera Jorge Javier Vázquez porque si no hubiera acabado mirando a la pared. Cabe recordar que en su día el presentador la dejó sin poder hablar con su padre después de que se quejara de las constantes llamadas que estaba recibiendo la gran estrella de la edición, Isabel Pantoja. “Según mi entender, pese a lo que opine el público de aquí, esto es ‘Supervivientes’ y el programa ha decidido que la señora Isabel Pantoja hable con su hijo y contra esto no se puede hacer nada… Uno acepta ir al programa con todas las consecuencias y tú ya has visto muchas ediciones de ‘SV’”, le recordó.

Telecinco

¿Comenzarán a partir de ahora a tratar a todos los concursantes por igual? Pues parece que no, ya que pocos minutos después de que Dakota se quejara del trato de favor, Isabel Pantoja y Omar Montes fueron trasladados a otro lugar de la isla para ver si eran capaces de encontrar un cofre enterrado en la arena que contenía un valioso tesoro en su interior: objetos de valor sentimental.