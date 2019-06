Isabel Pantoja ha cambiado su estrategia en este recta final de 'Supervivientes'. Durante las últimas semanas su relación con Mónica Hoyos ha sido muy estrecha, contándonse confidencias de amores pasados y apoyándose cuando había que elegir al Superviviente más débil de entre sus compañeros. Pero ya va llegando el final del concurso y eso se nota. Por eso ha sorprendido, al menos a medias, que a la hora de nominar Isabel haya escogido a Mónica para colocarla en la cuerda floja durante la próxima semana. Todos se preguntaban qué habría pasado, incluso su hija Isa que no dudó en preguntarla lo ocurrido durante su estancia en la isla.

Telecinco

La cantante realizó sus nominaciones de forma rápida y tajante señalando a Mónica y Colate porque "son los que conozco, los demás no les conozco", sin embargo esta explicación no le ha valido a nadie. "¿Por qué has nominado a Mónica?", le preguntó curiosa su hija según ha contado en el plató de 'Supervivientes' a su vuelta. "Ella me dijo que, es verdad que había sido un apoyo para ella, pero que había cosas que no le gustaban y se estaba dando cuenta de que era un poco falsa", comentaba la hija de la tonadillera, quien ya veía las caras de sus compañeros de plató de incredulidad. Lydia Lozano, incluso recordó cómo Mónica había ido a Isabel a contarla que Colate le estaba criticando "y no se lo agradece ni nada... porque ahí Mónica hizo el papelón de su vida", defendía la colaboradora a Hoyos.

Telecinco

Este pequeño detalle ha sido resaltado por todos los contertulios quienes no han parado de defender a la ex de Carlos Lozano. Incluso, señalaron que la que podría llegar a estar teniendo un comportamiento más falso sería incluso la propia cantante, que al inicio del concurso no hacía más que tener enfrentamientos con ella. "Cuando una persona que está delante mío critica a alguien que yo quiero lo más normal es que dé la cara por esa persona. Eso es lo que me dio a entender", explicaba Isa Pantoja sobre el comportamiento de su madre. Pero las explicaciones no estaban convenciendo a todos...

No obstante había alguien que también quería defender a Isabel Pantoja, "se ha portado muy bien Mónica Hoyos con Isabel Pantoja, e ¿Isabel Pantoja no se ha portado bien con Mónica? ¿O es que todo el mundo se porta bien con Isabel y ella no se porta bien con nadie?", preguntaba Cristina Tárrega despertando el aplauso de todo el público. Lo que sí está claro es que el voto de Isabel fue determinante para que Mónica esté esta semana en la cuerda floja, algo que según la propia hija de Pantoja le tocará a ella la semana que viene.