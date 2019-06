Oto Vans y Chelo García no han tenido una relación muy fluída a lo largo del concurso de 'Supervivientes', sin embargo, en las últimas semanas ambos comenzaban a congeniar. De hecho Oto, el ahora pirata abandonado, aseguraba a Jordi González que era una de las concursantes que le caían muy bien, algo que ha podido cambiar un poco a raíz de una conversación que la periodista ha mantenido con Mahi en las últimas horas y que la realización del programa ha enseñado al influencer. "Te voy a poner unas imágenes y ahora me contestas si te sigue cayendo bien Chelo", le adelantaba el presentador.

Telecinco

"Siempre la tuve que nominar a ella ya que estuve con Lidia y Dakota y ellas no podía nominarlas", aseguraba Oto sobre su relación con Chelo, a pesar de haber estallado contra ella en alguna ocasión, antes de conocer la conversación que la periodista ha tenido con Mahi, "pero súper bien con Chelo, encantado de haberla conocido". Claro, esto hizo que su cara cambiara en el momento en el que escuchaba ya la primera frase que la periodista decía a su compañera: "está obsesionado con que le han nominado por ser gay y me parece un disparate", escuchaba Oto mientras se le borraba la sonrisa de la cara.

Durante la conversación, Chelo García recordaba dos episodios de conversaciones que había tenido con Oto en los que, asegura, demostraba que no tenía cultura. Uno de ellos daba a entender que se pensaba que había varias lunas al preguntar "¿y esta Luna se ve desde España?", y en el otro demostraba según la periodista sus escasos conocimientos de geografía preguntando que dónde estaba Ourense. "Me preocupa que gente así sea influencer, aunque sea de maquillaje", terminaba diciendo Chelo.

Telecinco

Al acabar el vídeo, Oto se defendió rápidamente de estos comentarios: "Es mentira lo de Ourense ya que yo toda la infancia he estado veraneando en Ourense, si quieres puedes preguntar a toda mi familia. Obviamente sé que la Luna es el único satélite natural de la Tierra, lo único que le pregunté fue '¿esta Luna la estamos viendo a la misma vez que en España?'", aseguraba aclarando la situación. Además, insistía en defender que no había dicho nada al respecto de ser gay: "sólo dije que había mucha gente homófoba que me iba a votar a mi así que seguramente saldría yo expulsado, por ser gay y porque no he armado tanto ruido como vosotras". Una explicación que más parece una autoculpación porque sí Oto, sí dijiste que saldrías expulsado "por ser gay". El caso es que a pesar de todo aseguró que Chelo seguía cayéndole bien aunque no se esperaba estos comentarios.

Además, Jordi González le preguntó porqué no se había abierto con sus compañeros algo que él negó: "obviamente no se la voy a contar a cualquiera pero Mahi, Dakota y Lidia que eran las chicas que tenía más cercanas sí la saben". Debe ser que se lo dijo durante su estancia en el hotel o en la noche en los momentos sin cámaras porque los espectadores apenas hemos conocido nada de su vida personal a través del concurso aunque sí lo supimos antes de que entrara.