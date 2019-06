¡Lydia Lozano está completamente descontrolada en los debates de ‘Supervivientes 2019’! En las últimas semanas, hemos podido ver a la conocida periodista especialmente eufórica en sus intervenciones en el programa, ya que lo mismo se ríe sin venir a cuento que interrumpe cada dos por tres para soltar sus conocidas ocurrencias. Tanto es así que Jordi González, medio broma medio en serio, se vio en la obligación de llamarla al orden de manera muy sutil durante los primeros minutos del último ‘Conexión Honduras’. Por si fuera poco, nuestra querida Lydia es toda una cajita de sorpresas, por lo que el momento más surrealista de la velada todavía estaba por llegar…

Telecinco

A Jordi González, cuando se dirigió al sofá de los colaboradores, le llamó poderosamente la atención que hubiera un papel tirado en el suelo. “¿Esto qué es? ¿Un bonobús o algo?”, le preguntó a Cristina Tárrega. Al ver que se trataba de un flyer de lo que parecía ser un bufete de abogados especializados en divorcios, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ puso caras raras y corrió a negar que fuera suyo.

El presentador preguntaba abiertamente a quién pertenecía el 'flyer' y la carcajada que soltó no hizo más que delatarla: Lydia Lozano. El catalán, alucinado, mostraba a cámara la tarjeta en la que se podía leer la palabra divorcio acompañada de un corazón y la cifra de 300 euros. “¡Te dan 300 euros por divorciarte!”, exclamó al mismo tiempo que los colaboradores se partían de la risa.

Telecinco

“Toma esto, no vaya a ser que lo pierdas”, dijo Jordi antes de devolver el objeto perdido a su propietaria. “¡Dios mío, la que me va a caer! Charly, no te preocupes, todo está bien”, replicaba la colaboradora de ‘Sálvame’ mirando a cámara y sin poder controlar la risa. Al ver que le era imposible reconducir la situación, González siguió con la coña al dirigirse para hablar con Sofía Suescun. “¿Tú te imaginabas que Lydia llegaría a pedir el divorcio por 300 euros?”, le preguntó. Ahora bien, ¿a cuento de qué Lydia Lozano tenía ese sorprendente flyer? Todo un misterio que esperamos que la colaboradora resuelva…