Si algo está ocurriendo en esta edición de Supervivientes son las constantes críticas por parte de los concursantes a la dirección que ya ha costado una bronca en más de una ocasión. Y es que, las decisiones de la organización de este año les ha llevado a pensar que había favoritismos, incluso, que habían llegado a dar comida a algunos mientras que el resto seguían sobreviviendo con los 50 gramos de arroz, proteínas y coco que les daban más el alimento que encontraban en la isla. Las críticas eran repetidas además cada vez que alguien abandonaba la isla por temas médicos o por dudas en su concurso como han sido el caso de Violeta o Isabel Pantoja en las últimas horas.

Telecinco

Antes de ser llamados por la organización, Dakota y Fabio protagonizaban una fuerte pelea en la que la ex Hermana Mayor aseguraba "tú lo que buscas es que te pegue y no te voy a pegar". ¿El motivo? Pues que ella mantenía que todos los evacuados recibían comida extra algo que, según ella, había dicho la propia Violeta después de su primera salida de la isla; mientras que el italoargentino lo negaba tajantemente. Claro, esta pelea desencadenaba de nuevo la polémica sobre la comida entre los supervivientes, algo que quisieron dejar claro desde la organización.

En una conexión en directo, Jordi González aseguró que Violeta estaba bien de salud después de su evacuación, algo que esperó que despertara más alegría de la que tuvo, y pasó a leer un pergamino en el que la dirección dejaba claro que estaban hartos. "Habéis dicho en varias ocasiones que el programa y la organización ha dado de comer a algunos concursantes. En este sentido la organización os quiere decir se le da una ración de comida similar a las que tenéis en playa. Os pedimos que no sigáis insistiendo en acusaciones inciertas", leía el presentador.

Tras leerlo, Jordi hacía una pregunta directa a Dakota, que sigue manteniendo que Pantoja tiene favoritismos, cuestionándola sobre si tenía algo que decir, a lo que Dakota respondió con un tajante "no". "¿Ni disculparte por haber dicho algo que no es?", le preguntaba Jordi algo que sentaba muy mal a la ex Hermana Mayor. "Yo pido perdón cuando hago algo mal pero esto no lo he dicho yo, fue Violeta, así que no voy a pedir perdón", dijo enfadada, a lo que Jordi terminó pidiendo disculpas por haberla preguntado.

Telecinco

Lo que más ha llamado la atención del comunicado ha sido la forma de la dirección de referirse a las únicas concursantes que han abandonado la competición en esta edición, hasta ahora, las Azúcar Moreno. A ellas se han referido únicamente como "las hermanas" sin querer hacer mención ni a su apellido ni a sus nombres. El veto de las hermanas Salazar sigue vigente hasta este extremo.