Así fue la tremenda bronca entre Dakota y Fabio por culpa de Violeta

La unificación llegó a los Cayos Cochinos el pasado jueves. Los señores y los abandonados se unían para formar un solo grupo. Pero justo antes de las nominaciones, una de las concursantes fue evacuada por problemas de salud: Violeta. La de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no para de dar sustos a su familia con su salud. Recordemos que han sido dos más las ocasiones en las que tuvo que abandonar temporalmente la superviviencia para ser atendida por el equipo médico. Aunque Lara Álvarez aclaró que no se trataba de nada grave, la superviviente aún no iba a incorporar al grupo, como anunció Jordi González este domingo en 'Conexión Honduras'. Y claro, las especulaciones sobre un posible trato de favor en cuanto a la alimentación no han tardado en surgir...

Ha sido Dakota, que dice lo que piensa siempre pese a quien pese, la que puso en duda que el programa no estuviera dándole de comer más a Violeta. Su churri, Fabio, quiso defender a su chica: "Yo confío en el programa". Aunque su compañera le decía que si fuese otro no opinaría de la misma manera, y dudaría.

Telecinco

Además, la 'hermana mayor' dejaba caer que Violeta, su gran enemiga, se pone mala demasiadas veces: "Si no estás bien pues pa tu casa. Es lo hay. La vida sigue". Incluso, llegó a acusar a la valenciana de decir que cuando Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno quisieron abandonar (de hecho, las hermanas sí lo hicieron) comieron ni más ni menos que pollo asado. "Te recuerdo que la primera semana en abandonados dijo que esta mujer había comido con las Azúcar Moreno", le echaba en cara a Fabio. Todo esto, mientras Isabel Pantoja estaba a lo suyo con la cocina...

Telecinco

El italiano, no sabemos si queriendo, le dice a la tonadillera que Dakota está diciendo que ella había comido cuando estuvo temporalmente fuera. "Embustero, te lo digo en toda tu cara. Eso lo dijo tu novia, menos mal que está grabado. Tú no eres Fabio, eres Violeto. Estás aquí por ella", le decía Dakota a gritos.

Fabio se intentaba defender pero ante la catalana es casi imposible: "Yo no peleo, si hubiera peleado te hubiera soltado una hostia. Eres un manipulador de mierda. Eres un falso y por eso te vas a ir a la puta calle".

Telecinco

Pero la superviviente aún tenía carrete para seguir atacando a Violeta asegurando que no es normal que esté yendo y viniendo, y que luego regrese como si nada.

Telecinco

Ante la desconfianza de los concursantes, Jordi González, pergamino en mano, desmintió que se de comida a los supervivientes evacuados.