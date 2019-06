¡Menudo susto se ha pegado la pobre Dakota! Como todo ecosistema, los Cayos Cochinos tienen su propia flora y su propia fauna, a la que los concursantes de ‘Supervivientes’ se exponen en su día a día. Y vale que las flores y los matojos como que no dan mucho miedo, pero no pasa lo mismo con algunos animalillos peludos de ocho patas que pululan por allí… Dakota Tárraga estaba tan tranquila tumbada en la playa, conversando con Isabel Pantoja y Mónica Hoyos, sin percatarse de que una tarántula estaba trepando por su espalda… ¡Menos mal que Colate estaba allí para quitársela de encima!

Telecinco

El empresario cogió un plato y se acercó sigilosamente a su compañera para darle un buen meneo al animalillo, que se desenganchó a la primera de cambio. ¿Y cuál fue la reacción de Dakota? Pues lejos de dar las gracias a su salvador, en un primer momento, no hizo más que quejarse. “¡Colate, tío!”, le increpó la ‘hermana mayor’. “¿Qué? ¡Te la he quitado!”, le indicó el ex de Paulina Rubio. “¿Dónde estaba?”, se preguntó Dakota por si no era más que evidente la respuesta. “Muchas gracias”, acabó diciendo entre grititos de horror.

El resto de concursantes se acercó para admirar de cerca al arácnido. “¿Eso qué es, un cangrejo?”, comentó Isabel, que aseguraba haberse dado cuenta de la presencia de un ser, pero que no había dicho nada sin explicar muy bien por qué. “Yo estaba viendo el movimiento, pero no te he dicho nada, porque, digo, a esperar…”, señaló. Por su parte, Omar se emocionó al ver al artrópodo y propuso que se lo comieran, hasta que le informaron que tenía veneno. “¿Tú crees que si me pica me convertiré en Spiderman? Ojo, que Spiderman salió de ahí, de una arañita que parecía tonta. Lo mismo, por tontear, estamos desperdiciando un superpoder cojonudo. Haced lo que queráis”, reflexionó. Para rematar la jugada y antes de que Albert, con la ayuda de un palo, se llevara la tarántula de allí, la tonadillera se despidió de ella cantándola una canción: “La tarántula es un bicho muy malo, no se mata con piedras ni palos…”.

Telecinco

“No me ha picado, menos mal. Muchas gracias, me he asustado mucho al verla”, le dijo Dakota a Colate. “Gracias a Colate, no me ha picado una tarántula. Evidentemente, no la he visto, porque de hacerlo hubiera liado una que pa qué. Gracias a él, no me ha picado”, explicaba después la joven mirando a cámara. Este no es el primer encuentro que Dakota tiene con un animal de esos que dan miedo, ya que en su día se topó de bruces con una morena… ¡Y menuda la que armó!