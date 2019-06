Chelo García Cortés está estrechando su amistad con Mahi. Las concursantes de 'Supervivientes' confían la una a la otra y no hacen más que compartir conversaciones y bromas durante su estancia en la playa. La última de ellas, cuando la periodista preguntaba a la ex concursante de Maestros de la Costura por su pelucas, las cuales adornan su look de vez en cuando durante su estancia en 'Supervivientes'. En una de sus conversaciones, la chica ha confesado que tiene más de 50 pelucas en su casa y ha dejado que la periodista se pruebe una de ellas.

Telecinco

Mahi tenía puesta una peluca de pelo largo moreno con trenzas cuando Chelo le ha preguntado: "Las demás no las tengo ya porque no las puedo lavar, solo me queda esta, pero en mi casa tengo más de 50", aseguraba la ex concursante. "¿Te la quieres probar?" terminaba sugiriendo Mahi a la periodista que en un principio se negaba a hacer pero que, poco a poco iba accediendo a probar cómo se veía de moreno. "Me han puesto muchas pelucas en 'Sálvame' cuando me han disfrazado, deja que me mentalice...", respondía. Después de insistir, poco pero insistir, Chelo acababa poniéndose este nuevo look.



Telecinco

Encantada, Mahi se levantaba entusiasmada para ponérsela a su compañera: "ya no busques excusas, has dicho que te la ibas a poner", decía entre risas mientras Chelo preguntaba si se podía mojar. Una vez puesta, la periodista se preguntaba que cómo hacía para verse ella sin tener espejos, algo evidente antes de habérsela puesto. "¡Ay si estás estupenda!", gritaba Mahi nada más verla. "Ha quedado demostrado que a Chelo le quedan las pelucas mucho mejor que a mi y que está mucho más estupenda de morena. Parece más joven. Voy a ver si la convenzo para que se tiña", declaraba más tarde a cámaras.

Con este nuevo look, la colaboradora de 'Sálvame' no dudaba en jugar haciendo las poses de una top model en la playa y, aunque reticente al principio, se prestaba a todas las sugerencias que Mahi la hacía. Está claro que ambas han hecho muy buenas migas y que Chelo no duda en buscar los momentos para divertirse. De quién la periodista no ha hablado demasiado bien ha sido de Oto Vans.