La unificación del grupo en Playa Uva ha sido motivo de entusiasmo para todos los supervivientes. Así, comienzan una nueva etapa en el concurso y se muestran con más fuerza que nunca. Cuantos más mejor, pues así les resultará más fácil desempeñar las funciones que requiere la isla: pescar, hacer fuego, recolectar almendras, lapas, cangrejos... Aunque la tarea más ardua y que más desespera a los concursantes es hacer fuego, Fabio y Omar han demostrado que uniendo sus fuerzas y sus ganas son capaces de todo. Han logrado hacer fuego en tiempo récord, aunque la alegría del grupo podría haberse esfumado de un plumazo.

El fuego prendido por el italiano y por el ex de Chabelita parecía no ser suficiente en un principio, por lo que Albert Álvarez decidió ayudar a sus compañeros avivando el fuego, ¡y casi termina en tragedia! Sopló y sopló hasta que unas enormes llamas salieron incontroladas hacia su rostro. Avivar el fuego es una tarea de extrema peligrosidad, y aunque al final todo se ha quedado en un susto, el atleta podría haberse quemado la cara y el cabello, tal y como ha apuntado Dakota: "Albert, te he visto que te quemabas el pelo, tío".

A pesar del susto, Albert se mostró intacto, y Fabio dio las gracias al 'Dios del fuego' por tal éxito en su acción. Dakota e Isabel Pantoja, que se encontraron junto a los chicos en todo momento, celebraron también tener fuego, un elemento imprescindible para su supervivencia. Se abrazaron emocionados por la eficacia en la tarea y por poder disfrutar, un día más, del calor del fuego y de unos pescaditos bien hechos. La unión hace la fuerza, y con este episodio han demostrado que son unos auténticos supervivientes. A pesar de los encontronazos que surgen entre ellos debido a los roces de la convivencia, todos tienen claro que juntos es mejor.