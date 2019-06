El estado de salud de Violeta Mangriñán no mejora. De hecho, ha empeorado de tal manera que la organización de ‘Supervivientes 2019’ ha tomado una drástica decisión: debe abandonar el reality. Nada más comenzar el último ‘Tierra de nadie’, Carlos Sobera anunció que la extronista de ‘MYHYV’ debía decir adiós a la aventura. “Seguimos muy pendiente del estado de Violeta y esta noche va a recibir noticias al respecto. No son muy buenas con lo que respecta a su continuidad. Tras su último parte médico, Violeta debe abandonar el concurso”, dijo antes de dirigirse a su madre para tranquilizarla. “Tienes que estar muy tranquila, está bien. Dentro de un rato tendrás la oportunidad de hablar con ella. Tenemos que tratarla convenientemente con recursos que solo están en España”.

Telecinco

Minutos más tarde, Carlos Sobera habló con Violeta para comunicarle la noticia. “Del jueves a ahora estoy muchísimo mejor. Tengo mis molestias, pero mucho mejor, tengo ganas de volver”, aseguró antes de conocer el fatal desenlace. “La cosa no es tan favorable como desearíamos. Tras las pruebas que te han hecho, presentas un cuadro que te impide continuar en el concurso”, le indicó el presentador.

“Queda nada de concurso. No me puedo ir ahora, por favor, te lo suplico… Este órgano no aparece ni en los libros del cuerpo humano”, se lamentó la valenciana antes de arrancar a llorar. “La salud es lo primero. Es prescripción facultativa”, incidió Sobera. “Violeta, la salud es más importante que el reality. Sé fuerte… Tienes que entenderlo. Tu salud es más importante que todo esto”, le dijo su madre. “Mamá, no me merezco esto. ¡Tenía que ganar!”, exclamó la concursante, derrumbada. Sin embargo, Carlos tenía alguna que otra buena noticia para la concursante: “El público te estaba valorando en tu trabajo. Si las circunstancias lo permitieran y tu salud también, podrías regresar. En cualquier caso, si no pudieras regresar, el próximo año tendrías la plaza asegurada”. Al parecer, el órgano que según Violeta no aparece ni en los libro de texto es la vesícula.

Telecinco

El pasado jueves, durante el transcurso de la gala conducida por Jorge Javier Vázquez, Violeta sufrió una fuerte bajada de tensión que le impidió continuar junto al resto de sus compañeros. La joven fue apartada de la convivencia y atendida por el equipo médico, teniendo que intervenir Lara Álvarez para explicar cómo se encontraba y tranquilizar a sus familiares y a la audiencia.

“Violeta ha sido apartada temporalmente de la convivencia. El equipo médico lo ha decidido así. No es nada grave, así que la familia que no se preocupe. Estos días o estas horas estará siendo controlada por los médicos y durante este proceso seguirá una dieta estricta. Sigue siendo concursante de ‘Supervivientes’”, anunció la presentadora.

Telecinco

Pasado los días, durante el debate del reality, Jordi González volvió a destacar la gran ausencia de la concursante, explicando que todavía se encuentra apartada. “Sigue siendo atendida por los médicos, se encuentra mejor, aunque todavía no se puede reincorporar al juego. Tranquiliza a tu familia”, le pidió a su hermana Lila. “Violeta sigue apartada de la convivencia por indicación médica. Parece que se encuentra mejor con respecto al pasado jueves”, añadió Lara minutos más tarde.

A su vez, hablaron por teléfono con la joven para saber cómo se encuentra. “Quiero tranquilizar a mi familia, a mis amigos, a la gente que me quiere. Estoy mucho mejor. Todos los miembros del equipo me han tratado superbién. Estoy esperando los resultados definitivos para ver si puedo seguir o no”, explicó la extronista de ‘MYHYV’. “Yo salté a los Cayos en helicóptero y quiero llegar a Madrid de la misma manera. Espero que esto pase pronto”. Un deseo que no se podrá cumplir dado su abandono forzado.