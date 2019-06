Tras los problemas de salud que padece, Violeta ha tenido que decir adiós a 'Supervivientes'. La preocupación llegaba después de unos fuertes mareos y una consiguiente bajada de tensión durante la octava gala del 'reality'. La situación anímica de la concursante no es la ideal para continuar su aventura en la isla y, por ello, la dirección del programa ha tomado la decisión de que debe abandonar Honduras para recibir tratamiento en España.

Atrás no solo deja su concurso, sino también a Fabio, con quien ha comenzado una historia de amor durante el concurso. Y cuando Violeta menos lo esperaba, cabizbaja y llorando desconsoladamente por tener que volver a España por prescripción médica, Fabio apareció y se fundieron en un tierno abrazo. La exviceversa le contó la triste noticia al italiano, quien no podía creer lo que estaba escuchando. "¿Por qué? Hoy te salvó el público, gordi", alegó el superviviente. La respuesta de Violeta fue clara: "Si me pasa algo aquí no me pueden operar, entonces no se van a arriesgar".

La valenciana arrastra problemas de vesícula, y a tal punto ha llegado su dolencia que lo más seguro es que tenga que ser intervenida. No obstante, 'Supervivientes' le ha dado un halo de esperanza: "Me han dicho que el año que viene vuelvo", ha confirmado Violeta. Aunque estas palabras no terminan de consolar a la concursante, quien se confesó con su novio: "Quería ganar".

Las lágrimas de Violeta no paraban de brotar, pero Fabio estaba allí con ella para darle toda las fuerzas necesarias, y le prometió un futuro juntos lejos de Honduras: "Tenemos una vida fuera", expresó el modelo, quien insistió en que el concurso no es nada comparado con la vida que les espera, que es "mucho más importante". Parece que su relación está más que consolidada, e incluso han llegado a conocer a sus suegras en la isla.

Lágrimas, besos, abrazos y muchos "te quiero" han sido los grandes protagonistas de esta romántica y emotiva despedida. Ahora tendrán que esperar para reencontrarse en España, y quizás no falte mucho ya que Fabio es uno de los nominados de la semana. Independientemente del tiempo en que estén separados, ambos se han prometido mucho amor, y los dos estarán esperando el momento para que sus vidas vuelvan a encontrarse.