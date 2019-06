Dejar un concurso a medias no es plato de buen gusto, y más cuando es un problema de salud el que te obliga a abandonarlo. Violeta Mangriñán lo ha vivido en sus propias carnes, y es que su vesícula ha dicho 'basta' a tan sólo unas pocas semanas de la final. A pesar de que muchos pensaban que sus molestias eran puro cuento, los médicos, tras muchas pruebas y un control exhaustivo, han decidido que lo mejor para ella es volver a España, y así, en caso de tener que operar, poder hacerlo cómodamente en un hospital aunque, eso sí, ya tiene asegurado el puesto en la próxima edición.

Telecinco

El problema, sin embargo, llegó cuando se tuvo que despedir de sus compañeros. Tras la rabieta que se pilló al enterarse de que debía volver, el programa le dio la oportunidad de despedirse de Fabio en persona y del resto de concursantes a través de una conexión, y tuvo buenas palabras para todos excepto para uno de ellos, con el que terminó de una forma bastante tensa... y no, sorprendentemente, no era Dakota.

Mediaset

Las primeras a las que quiso decir adiós fueron Isabel Pantoja y Mónica Hoyos. Con la primera fue todo amor: "A Isabel le pido que cuide de Fabio como me cuidó a mí ese día. Me he dado cuenta de que es muy buena mujer. Para mí eres la ganadora del reality junto con Fabio·, le dijo, y la cosa, a partir de ahí, sólo fue hacia abajo: "Con Mónica no he podido coincidir mucho. Es una tía un poco rara, pero ha sido muy maja conmigo y espero que llegue muy lejos, se lo merece".

Mediaset

Con Dakota fue bastante contundente, aunque hizo uso de aquello que dice 'lo que pasa en la isla, se queda en la isla': "Yo sé que en el fondo no somos tan distintas, somos dos leonas, dos peleonas. Aunque ella sea una barriobajera y yo una loca, al final tiene buen fondo", afirmaba. Dakota, con una sonrisa, le respondió: "Muchas gracias, Violeta".

Mediaset

Para Omar también tuvo unas bonitas palabras, pero fue con Albert con el que se enganchó en el último momento, y la tensión fue palpable: "Pensé que había perdido un amigo pero no he perdido nada. Yo soy muy amiga de mis amigos. Me voy tranquila por eso, aunque en su día quisiera negar unas cosas y dejar en el aire otras". Él, lejos de dejar las cosas tranquilas, entró al trapo: "Yo también estoy tranquilo porque dije la verdad. Yo te deseo lo mejor, que te recuperes pronto y que no sea nada de salud. Te mando un beso súper fuerte"... y claro, ella, que si se calla revienta, tampoco lo dejó ahí y le mandó un recadito: "Sólo le quiero decir que es más importante ser amigo de tus amigos y ser leal y apreciar a la gente que te quiere que pescar 5 peces, de verdad te lo digo". ¡Ni el último día se libraron de discutir!