Si la primera gala de 'GH VIP 7' estuvo llena de caña entre concursantes y colaboradores en plató, la segunda no ha venido mucho más calmada. De hecho, tras las 24 primeras horas de convivencia y los primeros roces (con nominaciones incluidas), los defensores de los concursantes también han llegado con las pilas cargadas, y especialmente Hugo Sierra y Pol Badía -por un lado, por las diferencias entre sus respectivas parejas, Adara y Maestro Joao- y Rocío Flores y Sofía Suescun por otro. De hecho, estas dos últimas casi acaban arrastrándose de los pelos, y no podemos defender a Sofía: se lo venía buscando...

Mediaset

Hace tan sólo unos días Amor Romeira desvelaba que Sofía estaba haciendo uso de la ropa que Gloria Camila se había dejado en casa de su ex, Kiko Jiménez, y en especial de un pijama a rayas que había mostrado tanto en su cuenta de Instagram como en su canal de MTMad... pero la cosa fue más allá cuando la ex gran hermana decidió ponérselo para el vídeo de presentación de GH VIP 7 de Kiko...

Mediaset

Sofía llegó con la intención de repartir candela: "Me duele que se tache a Kiko de oportunista, de vendido... y que lo digas tú, cuando tu padre ha vendido toda su vida a Rocío Carrasco... ¿no?". Rocío ni se inmutó, y le cantó las cuarenta con una frase: "Yo no voy a entrar en tu juego de provocación", dijo refiriéndose al ya infame pijama de rayas: "Las pruebas las tienes en el vídeo de presentación de Kiko. ¿Te parece poca provocación llevar el pijama de Gloria Camila puesto?".

Mediaset

Sofía no sabía dónde meterse, y es que le habían dado donde más dolía: el orgullo. "A ver, es que yo no uso pijama en casa... a ver cómo explico esto... estaba ahí y me vino muy bien para grabar el vídeo... peor que si lo quiere, o te lo ha reclamado, yo se lo lavo y se lo devuelvo", explicó con risa nerviosa. "No, tranquila que te lo regala", le respondió Rocío tajante.

Si es que no se puede escupir hacia arriba, Sofía... ¡que luego cae!