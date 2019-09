Raquel Salazar la ha liado mucho en la segunda gala de GH VIP 7 enfrentándose a Jorge Javier Vázquez. Después de haberle dado varios zascas criticando que siempre hablara de los mismos temas y con las mismas personas, algo que a Jorge Javier le dejó alucinado, la matriarca de las 'Gipsy Queens' no se ha podido callar ante las preguntas de sus fans y ha hecho las primeras declaraciones sobre este conflicto intentando rebajar la tensión a través de Instagram. "Nada, deciros a todos que tengo mi conciencia muy tranquila. Que no he dicho nada. Sé que necesitan personajes nuevos. Y que nada, que suerte con la gala", declaró.

Un comunicado que, a juzgar por la gran bronca que hubo no creemos que fuera lo que Jorge Javier esperaba. No obstante, el presentador ya ha tenido el apoyo de sus compañeros de cadena como Joaquín Prat quien alucinaba con las críticas de Salazar: “Es difícil de entender porque se pone así cuando llevan solo dos días”. Así que achacó todo a que formaba parte del espectáculo asegurando que "ha hecho televisión y sabe dónde está" algo que no tenían del todo claro el resto de colaboradores del 'Programa de Ana Rosa'.

Además, Raquel se ha sometido a una sesión de botox en la mañana mientras transmitía la sesión en directo comentando algunos de los momentos de la gala. "Últimamente me enfado mucho, doctor, y me salen unas arrugas de expresión...", aseguraba la mujer durante la sesión. Algo que luego ha rectificado al final del tratamiento, que más que una sesión de botox ha parecido una terapia, cuando ha dicho que ella tiene mucho pronto pero "que luego no me enfado". ¿En qué quedamos? ¿Volverá en la próxima gala de 'GH VIP 7' a disculparse con Jorge Javier?

Lo que sí está claro es que su hija continúa en el reallity dando mucho juego a sus compañeros y muchos momentos de buen rollo con los que se han sentido muy cómodos. ¡Ah! Y su rodilla cada vez está mucho mejor.