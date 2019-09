Hugo Castejón se ha convertido en el hater de la casa de Gran Hermano. Tan solo han pasado poco más de 72 horas de convivencia y el concursante ya ha tenido broncas con todo el mundo. Y cuando se dice todo el mundo es todo el mundo. Que solo le falta discutir con las cámaras de televisión que siguen sus pasos. Bueno, y con Adara que parece que se ha convertido en el único apoyo de su compañero. Y el motivo parece no ser otro que la comida.

Poco a poco Hugo ha tenido enfrentamientos con todos los habitantes de la casa siendo El Cejas el primero discutiendo ya en el búnker sobre las tareas diarias que Dinio le había impuesto. Ahora parece que ha tenido una bronca con todos a la vez a causa de la comida, según han comentado en el resumen de 'Sábado Deluxe'. Allí han explicado que, cuando la señal del 24 horas se ha venido a negro no ha sido por otro motivo que la salida del tiesto de Hugo con sus compañeros que ha hecho que todos se enfadaran con él en bloque. ¡Pleno!

Telecinco

La situación era la siguiente: hora de la comida. Un grupo de habitantes de la casa estaban haciendo la comida para todos. Hugo aparece en la cocina porque tiene hambre y no puede esperarse a que terminen para meter algo en el buche. ¿Qué hace? Meter la mano en el bote de Nutella que tienen todos en común para tomar un tentempié. ¡Para qué queremos más! Todos han ido a por él por ansias y Hugo se defendía diciendo que tardaban mucho.

La bronca ha sido monumental según han contado en 'Sábado Deluxe', tanto que han hecho cortar la emisión. Pero esto no ha sido todo, porque con Adara, el único apoyo que tiene en la casa, Hugo ha aprovechado para desahogarse y criticar a Carlos Lozano asegurando que lo tiene totalmente superado: "no voy a hablar de él para que no haga más platós a mi costa", aseguraba el concursante.

De esta forma, los propios compañeros están muy moscas con la actitud de Hugo asegurando que tiene una estrategia muy parecida a su ex haciéndose la víctima, tal y como hacía Miriam en su edición, o al propio Carlos Lozano enfrentándose a todos sus compañeros. Mientras tanto, la propia Miriam ya ha rehusado hablar de él en el plató ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez.