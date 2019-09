La casa de Gran Hermano Vip está más tensa que nunca y los posicionamientos durante 'El Debate' dejaron al descubierto una vez más las diferencias entre los participantes, sobre todo entre Adara y Noemí. Como cada domingo los concursantes tenían que situarse detrás de la persona que querían que abandonara el reality y explicar sus razones...y una vez más se desató la polémica. Mientras la mayoría se repartían entre Hugo y Dinio, Adara fue la única que se posicionó contra la conocida como reina del brillo. "Yo no tenía ningún problema hasta el día de la fiesta...", comenzó explicando Adara. No obstante, la risa del presentador Jordi González la hicieron parar de hablar.



Noemí hace muecas mientras habla Adara #GHVIPDBT2 pic.twitter.com/UfkeJc4XMY — Gran Hermano (@ghoficial) September 22, 2019

¿El motivo? Noemí estaba haciendo muecas e imitando a su enemiga en forma de burla, algo que desató las carcajadas de muchos asistentes en plató. "Te digo la verdad, sonrío porque Noemí está como doblándote", se disculpó Jordi. Pero para entonces a Adara se le habían quitado las ganas de seguir hablando.

"¿Para qué?", termina Adara. Durante todo el intento de alegato Noemí no dejó de reírse de su compañera, quien al final terminó dándose por vencida al ver que no la dejaban explicarse. El resto de la casa no se manifestó durante el leve encontronazo, si siquiera Hugo, que en este caso no salió en defensa de su amiga. Y es que en esta edición cada uno de los concursantes tiene un rol muy definido como podemos ver en este vídeo.

Aunque para muchos espectadores la actitud de Noemí les parece muy infantil y una falta de respeto, muchos otros han querido quitarle importancia al asunto explicando que es solo una pequeña gracia inofensiva.