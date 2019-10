Mila Ximénez vuelve a estar sobrepasada en 'GH VIP 7' pide su expulsión después de ver un vídeo en el que se aprecia como Kiko Jiménez y 'El Cejas' comentan orgullosos la estrategia que llevaron a cabo en las nominaciones y tras la cual ella quedó expuesta en la palestra. En ese momento, la colaboradora de Sálvame se ha derrumbado: "Jod**, pero dónde me he metido". Tras ver este vídeo, Mila ha confesado no poder más y ha amenazado con "saltar la valla" de la casa si no es la próxima expulsada del programa. "No entiendo qué estoy haciendo para ser el centro del odio de gente aquí".

Telecinco

Por su parte, 'El Cejas' ha repetido una y otra vez que el vídeo que acababan de ver estaba sacado de contexto y que se arrepentía realmente de su traición. En todo este conflicto, Kiko ha sido el que más ha defendido su actuación comparando las estrategias del programa con una partida de ajedrez.

Telecinco

Sin embargo, esta no es la primera vez que Mila Ximénez hace este tipo de peticiones, más bien todo lo contrario, tanto es así que hasta su hermano y defensor, Manolo Ximénez, ha admitido que por mucho que su hermana haga esos comentarios en realidad no desea irse. ¿Será esta vez diferente o se arrepentirá de haber pedido su expulsión nuevamente?

De momento, tendremos que esperar hasta mañana para conocer si el público ha decidido hacer caso a la petición de la colaboradora o apuesta por dejarla una semana más en la famosa casa de Guadalix.