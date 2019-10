La fama hace extraños compañeros, y cuando pensábamos que una celebrity no podía tener ninguna relación con otra porque no pegaban ni con cola, ahí están ellos, siendo súper amiguis. Lo flipamos, por ejemplo, cuando nos enteramos recientemente de que la cantante Adele está saliendo con un rapero (lo que nosotros decíamos: ¿¿a que no pegan??), y ahora hemos vuelto a alucinar con que Nagore y Dinio ¡tengan algún tipo de relación! Eso sí, la suya es meramente profesional: la vasca se ha erigido en una firme defensora del cubano e GH VIP 7, y la hemos podido ver defenderle a capa y espada en el plató. Tanto ¡que hasta ha subido a Guadalix para visitarle!

Mediaset

En la tarde del 2 de octubre, 'Sálvame' preparó visitas a los dos nominados de la semana, y mientras Mila Ximénez recibió la de su amigo y compañero Kiko Hernández, la visita de Nagore escondía una gran misión: acudía para subirle la moral al ex de Marujita Díaz, que falta le hacia: "Te enfrentas a una concursante súper fuerte, como es Mila. Pero yo lo tengo súper claro: quiero que te salves, y, como yo, muchísima audiencia. Creo que eres un chico lleno de valores, súper noble y súper transparente. Yo me he divertido contigo muchísimo", le empezó diciendo en los escuetos 5 minutos que tenían para hablar.

Mediaset

"Creo que has sido un chico muy educado, y te han atacado mucho, pero tú has reaccionado muy bien. Te han dicho que cuidado con esas noches que te confunden... a mí me encanta que te confundas y que te lo pases tan bien. Olvídate de que cuestionen tu papel como padre, porque a mí no me gustaría nada más que ver a un familiar divertirse de una forma tan sana como tú", añadía Nagore, y también apuntaba: "Cuando venimos a la casa, todos cambiamos, unos a mejor, otros a peor... y otros son como tú, que eres esencia pura, muy transparente, y a mí me gusta la gente como tú, que la miras a los ojos y sabes lo que hay dentro".

Con las lágrimas en los ojos, Dinio se vino abajo y abrazó a Nagore: "Gracias. Me has subido la moral muchísimo. No me lo esperaba. Pensaba que estaba mi mujer sola", le dijo, pero nada más lejos de la realidad: "Ya has visto los porcentajes: están ajustadísimos. No tengas dudas: eres un tío súper fuerte, y somos muchos los que estamos apoyándote fuera. Hay mucha gente que te quiere, no sólo tu familia y colaboradores, sino mucha gente desde sus casas. Mucha fuerza, de verdad. ¡A tope, Dinio!", terminó diciendo.

Veremos su las palabras de ánimo sirven para convencer a la audiencia también, porque en la encuesta de QMD! el resultado está claro. Y tú, ¿quién quieres que se vaya?