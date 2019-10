Ahora mismo, la expresión 'jugar con fuego' tiene una imagen de lo más clara, y es la historia que se están montando Kiko Jiménez y Estela Grande en 'GH VIP 7'. Los dos 'amiguis' parecen estar jugando al despiste en cuanto a sus sentimientos el uno con el otro, y no es para menos: mientras él está saliendo con Sofía Suescun, ella está casada con Diego Matamoros, y si supieran una mínima parte de lo que se cuece fuera de la Casa, ardería Troya. Ambos se están jugando sus relaciones por un tonteo, y ahora más que nunca después de lo que hemos sabido...

Aunque ambos se empeñan en defender que son amigos (al menos Estela, porque él ya ha dicho en el Confesionario que siente algo especial por ella que nunca había sentido), lo cierto es que ninguno para los pies al otro sabiendo que sus abrazos y sus edredonings se pueden malinterpretar, y mucho, fuera. A pesar de todo, Estela ha querido tener un bonito gesto hacia su marido (un marido que ya ha dicho que no la va a esperar cuando salga de Guadalix) enviándole una carta de lo más romántica a través de su blog... pero que no le va a hacer ninguna gracia.

¿La razón? Estela no sabía qué decir (A SU PROPIO MARIDO) ¡y tiró de inspiración con las palabras que le iba diciendo Kiko! ¿Es o no es fuerte? Normal que Diego esté que trina...

Estela escribiéndole un blog a Diego y pidiéndole consejo a Kiko, esto es surrealista.

Unas palabras que para Diego no valen nada

A pesar de la ayuda de Kiko, lo cierto es que Estela se deshacía en halagos hacia su todavía marido y le lanzaba un contundente mensaje: "Echo de menos cada minuto desde que nos levantamos juntos, desayunamos, paseamos a Nanukete, nuestras rutinas, que te vayas al gym y que vengas hambriento, que tengamos nuestras reuniones, nuestro trabajo... todo, amor. Tú mejor que nadie puedes saber lo que es un reality, las cosas que pasan aquí, que son cosas normales y cotidianas: encontrar apoyos o gente con la que compartir las historias de tu vida sin ser juzgada, simplemente limitándose a escuchar, sin poder pensar que se cuenta con algún tipo de segundas, es muy difícil. Por eso, al final, paso más tiempo con Kiko que con mucha otra gente, porque no me siento juzgada, simplemente escuchada y respetada".

Mediaset

"Estoy fuerte mentalmente agarrándome a tus pensamientos, Diego, y a la energía que sé que transmites. Insisto en que me gustaría muchísimo escucharte aunque fuesen 20 segundos, y ya no te cuento lo que me gustaría verte. Empiezan a pesar los días sin saber nada de ti ni de mi familia, me aferro a que estáis bien, a que sois felices y a que no os estoy haciendo esto muy complicado. Te espero con todo el ansia de mi corazón. Un besito muy fuerte, mi amor. Te quiero mucho", escribía. Unas palabras que, sin embargo, parece que se las lleva el viento viéndola abrazada cada dos por tres a Kiko...