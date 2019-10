Pol Badía ¡será el concursante que entre en 'GH VIP 7'!

Gritos ahogados y aplausos de emoción es lo que se pudo oír en Telecinco después de que el pasado domingo, en el 'Debate' de GH VIP 7, Jordi González anunciara que este martes entraría un nuevo concursante en la Casa, y es que la salida por la puerta de atrás de Nuria MH ha supuesto que la organización tenga que buscar un repuesto. Pues bien, el misterio de estos días, alimentado con los ganchos en televisión, ha supuesto que las quinielas empezaran a arder... pero ahora ha sido el medio YoTele el que ha anunciado lo que todos esperábamos: el nombre de concursante que entrará.

Podría haber sido Diego Matamoros, o incluso Sofía Suescun por el lío que se traen sus respectivas parejas (Kiko y Estela) en la Casa. Tampoco habría estado mal que entrara algún ex de Alba Carrillo o el archienemigo de Adara, Miguel Vilas... pero no, el personaje escogido es Pol Badía, el actual novio del maestro Joao. Y aunque parezca todo precioso, no lo es tanto, porque su entrada, os aseguramos, va a traer cola...

Telecinco

Pol entra con el humor muy cambiado después de que Joao le hiciera de menos en una conversación y hasta confesara ante toda España que le había sido infiel. Vamos, que no está para fiestas... y además volverá a reencontrarse, tras casi 3 años sin verse, con su ex, Adara Molinero, con la que jugó hasta cansarse mientras él tonteaba con Miguel Vilas a sus espaldas... y no creemos que ella esté muy receptiva.

Mediaset

Quizá el tiempo haya puesto todo en su sitio, pero 24 horas encerrados en una casa y sin vía de escape, tememos que esto va a saltar por cualquier lado... ¡Avisados estáis!