Pol Badía aclara que él no es gay

El concursante asegura que el único hombre por el que se ha sentido atraído en su vida es Joao

El concursante de 'GHVIP 7', Pol Badía, reconocía en una conversación con Alba Carrillo y El Cejas que él no se considera gay. Según ha contado, el único hombre que le ha gustado ha sido El Maestro Joao. "Yo les decía a mis amigos que estaba empezando a sentir algo que nunca había sentido por alguien de mi mismo sexo", reconocía Pol Badía al recordar sus primeras conversaciones con Joao. Además, aclaraba que si algún día él y El Maestro Joao lo dejan, cabe la posibilidad de que "no vuelva a estar con un hombre".

Telecinco

Alba Carrillo, que estaba muy atenta a lo que le estaba confesando su compañero de concurso, no pudo evitar preguntarle cómo se tomaron sus padres que estuviese con un hombre mayor que él, adivino y famoso. Por su parte, Pol aseguraba que sus padres siempre han querido lo mejor para él y que no pusieron ninguna resistencia porque veían lo feliz que Joao le hacía. "Aunque obviamente fue chocante", admitía el concursante de 'GHVIP 7'.

Pol se define como una persona súper abierta a la que le gusta gustar y el tonteo, y reconocía que todo el revuelo causado por su relación con Joao había merecido la pena porque él "le quiere".

Lo cierto es que ahora mismo la relación de ambos no está pasando por su mejor momento. Pol Badía ingresaba al concurso después de escuchar como Joao confesaba en la casa que le había sido infiel. Aunque Badía se ha mostrado dispuesto a perdonarle, Joao no tiene tan claro sus sentimientos y ya en la gala de 'GHVIP 7' mandó un mensaje a su amante instándole a que le esperase y reconociendo que solo él "le había hecho sentir lo que es la felicidad y no estar contento".

Telecinco

Antes de Joao, Pol Badía había sido noticia por la relación que mantuvo con Adara durante el concurso de 'Gran Hermano'. Una relación que no quedó muy bien y con la que también ha tenido que reencontrarse al ingresar en la casa de Guadalix.