Jorge Javier ha apoyado en directo a su amiga Mila Ximénez.

Mila Ximénez. Mila ha tenido multitud de bajones anímicos durante 'GH VIP 7'.



Se parte de la base de que el presentador de un programa ha de ser una figura objetiva que no tome partido pero hay ocasiones, especialmente en los realities, en las que la imparcialidad puede llegar a brillar por su ausencia. ¿Pero qué pasa cuando uno de los concursantes es amigo íntimo del presentador? Que se lo digan a Jorge Javier Vázquez que durante la séptima gala de 'GH VIP' no pudo evitar apoyar públicamente a su amiga Mila Ximénez que atravesaba uno de sus peores momentos (sí, lo sabemos siempre decimos que es el peor...) en Guadalix de la Sierra. Y este momentazo televisivo lleva a preguntarse si tiene Jorge Javier preferencias dentro de 'GH VIP'.

Gtres



De sobra es conocido que a la colaboradora de 'Sálvame' el reality, en muchas ocasiones, se le hace cuesta arriba, razón por la que ha tenido más de un bajón anímico, empezando ya el primer día. En el último debate, Mila estalló en directo gritando que a quien le convenció para concursar lo mandaría “a la mierda”. “Lo que estoy ganando aquí me lo voy a gastar en psicólogos y en arreglos de cara porque he envejecido 25 años”, dijo. Y tras soltar eso, Mila se derrumbó y se puso a llorar.

Telecinco



Tras esto, el ánimo de la concursante estuvo por los suelos y el miércoles 16 de octubre tocó fondo y, de nuevo, volvió a parecer que iba a abandonar tras una noche y un amanecer llorando. Y aunque Mila Ximénez contó con el apoyo de muchos de sus compañeros como El Cejas y Alba, e incluso el de Joao, la persona que más la ha animado fue Jorge Javier.

Telecinco

Tras verla así de hundida, el presentador de 'GH VIP 7' no ha podido evitar intervenir para animar a su amiga y evitar su abandono. Por eso, en la última gala Jorge Javier Vázquez tuvo la oportunidad de hablar 'a solas' con Mila Ximénez para motivarla. Durante su cita en el confesionario, Jorge empezó ablandando el corazoncito de la colaboradora explicándole que al llegar a la sala de maquillaje de 'Sálvame' el miércoles y no verla, la había echado muchísimo de menos. Es entonces cuando Mila se emociona y se le empañan los ojos de lágrimas al responder “Y yo a ti. Te lo juro que lo estoy intentando. Yo también te echo mucho de menos”





Telecinco

Durante la conversación, Mila reconoce que su peor momento son “los despertares, ese momento de rutina, de ver a la misma gente”. A lo que Jorge le respondía “tienes tu momento malo localizado, así que tienes que luchar contra él”. El presentador no está dispuesto a que su amiga abandone y por eso le aconsejó: “Tienes que sonreír más e intentarlo con más ganas”.



Además, Jorge pretende que Mila disfrute más del reality. “ Ya llevas cinco semanas ahí, no quiero que al terminar te arrepientes de lo que no has hecho” . Pero el dueño del cortijo de 'Sálvame' tiene claro lo que de verdad funciona con su amiga y por eso tiró de humor para terminar de animarla. “Si hemos aguantado un concierto de Barbra Streisand, cómo no vas a poder con 'Gran Hermano'. Me gusta verte reír, te echo de menos.”, finalizó Vázquez.



Desde luego, Jorge Javier dejó claro anoche que su amistad con Mila está por encima de todo y que no quiere verla sufrir. Y es que él fue, junto con Kiko Hernández, quien la animó para participar en el reality. Pero parece que ver a su amiga tan hundida ha hecho que se cuestionen si hicieron bien. El propio Kiko reconocía esa misma tarde en 'Sálvame' que se arrepentía de haber animado a Mila a entrar en 'GH VIP 7'. Su compi incluso subió a Guadalix para animar en persona a su amiga en la única ocasión en la que estuvo nominada.