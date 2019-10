Diego Matamoros rectifica y asegura que apoyará a Estela Grande

Kiko Matamoros no está de acuerdo con su hijo y piensa que no se merece que la defienda

La relación de Estela Grande y Kiko Jiménez durante el concurso de 'GHVIP 7' provocó un malestar en sus parejas. Ahora, Diego Matamoros ha reaparecido en televisión para afirmar que seguirá apoyado a su mujer pase lo que pase al igual que ella lo ha hecho siempre con él. Según Diego, después de recapacitar ahora está mucho mejor y con muchas ganas de seguir adelante con todo apoyando a su mujer "a muerte". La clave de todo, según confirmaba en el programa de 'Sálvame' es poder relativizar la situación. "Lo que me dijo un gran amigo, diez, diez, diez. En diez días cómo estarás, en diez meses cómo lo verás todo..."

Telecinco

Esta actitud contrasta con la que se pudo ver de él la última vez que apareció en televisión. En ese momento, pudimos ver a un Diego Matamoros destrozado al ver el feeling existente entre su mujer y Kiko Jiménez. Una relación que acabó provocándole ansiedad. Fue en ese instante, cuando decidió que no quería saber nada acerca del concurso de Estela Grande e incluso llegó a replantearse no querer saber nada más de ella.

De hecho, en uno de los programas llegó a tocarse el tema del divorcio y se pudo ver a un Diego Matamoros muy enfadado e indignado con la situación que se estaba viviendo. Algo que no ha olvidado del todo y asegura que aunque quiera apoyarla y acompañarla el día que deba abandonar el concurso, "sigo pensando que cuando salga tendré una conversación con ella en la intimidad", aclaraba.

Otro de las temas que ha sorprendido es ver cómo Estela no lloraba ni mostraba sus emociones al recibir una chaqueta de Diego en el concurso. De hecho, ella misma hablaba en el confesionario aclarando que no sabía por qué no era capaz de exteriorizar los sentimientos. Según Estela, está sufriendo un bloqueo emocional dentro del programa que le impide mostrar sus emociones. "¿No tiene nada que ver que no llore con que no sienta, no?", preguntaba la concursante al 'Súper'.

Telecinco

Respecto a estas declaraciones, Diego afirma que se queda con las imágenes que vio cuando su mujer recibió su chaqueta y cómo se la llevó a la cama y la abrazó. Además, explica que cuando su madre la llamó tampoco lloró y no pasa nada. "Está viviendo una experiencia donde los sentimientos están a flor de piel pero donde no eres tú mismo", justificaba.

El que parece no estar de acuerdo con esta reconciliación es su padre, Kiko Matamoros. El colaborador de 'Sálvame' afirma que él en el programa vio un juego de dos donde ni Estela ni Kiko Jiménez supo respetar a su pareja. Además, le pide a su hijo que no solo le eche la culpa a Kiko y le recuerda que eso era "un juego de dos". Algo que Diego Matamoros afirma que no olvida y que le pedirá las explicaciones necesarias en su momento. Kiko insiste en que le duele toda esta situación por su hijo y que no cree que la actuación de Estela tenga justificación.

Telecinco

Por lo pronto, parece que Diego Matamoros ha recapacitado sobre su relación y estará del lado de su mujer hasta que ella salga. "No le voy a dejar caer", indicaba Diego Matamoros. Una intención que ya hizo pública a través de sus redes sociales.