Desde la llegada de Pol a la Casa de 'Gran Hermano VIP 7' su relación con el Maestro Joao a estado llena de altibajos. Idas y venidas hasta que, por fin, la pareja decidió poner fin a su relación. Sin embargo, el haber dejado su noviazgo no les impide seguir llevándose de maravilla, tanto es así que parece que la química entre ellos siguen existiendo. Ambos siguen dejándose claro que su relación está más que acabada pero el tonteo y las indirectas no cesan. Ya ni siquiera lo esconden aunque el vidente afirme que está enamorado del que fue la persona con la que fue infiel a Pol.

Pero ello no impide que Pol y Joao hayan decidido pedir una hora sin cámaras para dar rienda suelta a su pasión. Actualmente, prefieren pensar que solo son amigos y el maestro Joao lo tiene muy claro: no quiere volver con Pol pero tampoco quiere tenerlo lejos. "Ahora sé que será terrible cuando te vayas o cuando me vayas porque, aunque hayamos roto, estamos juntos. Tampoco me hago a la idea de que hemos roto", se sincera el vidente ante su expareja. "Me da un poco de miedo porque sé que cuando salgamos va a ser el cambio más grande de todo, porque también estaba acostumbrado a ti". Tras estas emotivas palabras, ambos se fundieron en un abrazo.

Y es que la permanencia de Pol dentro del concurso se encuentra en la cuerda floja, por eso no nos extraña que el joven quiere exprimir al máximo los que pueden ser los últimos días dentro de La Casa. Además, tal y como ha confesado, él sigue sintiendo algo muy especial por el vidente, aunque el Maestro Joao se encuentre enamorado de otra persona.