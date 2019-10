Gianmarco Onestini se ha dado cuenta de que prefiere formar parte del grupo compuesto por Adara, Pol, Maestro Joao y Estela. Algo que no les ha hecho mucha gracia a sus rivales, el otro grupo formado por Mila, Alba Carrillo, Noemí, el Cejas y Antonio David Flores. Además, no han tardado nada en hacérselo saber acusándole de estratega ya que es más común salvarse si estás en el primer grupo. La colaboradora de 'Sálvame' le ha apodado como "Rasputín" y además, Alba Carrillo le exigió al italiano que le confesara sus nominaciones y le pidió explicaciones sobre ese cambio de posicionamiento.

Por su parte, Adara ha salido en su defensa y se ha enfrentado prácticamente a toda la casa, alegando que Gianmarco no tiene que dar explicaciones de nada de lo que hace a nadie y que lo único que intentan es hacerle el vacío. "Adara más que amigos tiene adeptos y están ahí aglutinando a su reina", opinaba Mila Ximénez.

"Yo he estado cercana a él y ahora no. Pero me gusta menos ese tipo de gente que por ejemplo una Adara, por que desde siempre no hemos tenido relación entonces ella nunca me ha engañado", recriminaba Alba Carrillo. "Como has hecho estrategia con ellos te sientes mal. Tienes cargo de conciencia. Yo creo que nos has traicionado a mí y a el Cejas" le contestaba a la modelo a Gianmarco cuando le preguntó si estaba enfadada. Finalmente los dos decidieron que no se iban a dirigir más la palabra.

Durante el debate, los concursantes ha tenido que posicionarse detrás del compañero que prefieren que sea expulsado, es decir, detrás de el Cejas o Pol o Alba, que se enteró de su nominación durante el debate. Gianmarco se ha puestro detrás del influencer, algo que no le ha sentado nada bien. "Tu me dijiste que o me posicionaba con Adara y con Pol o con vosotros" le recordaba el italiano al el Cejas.

Parece que el italiano comienza a dar juego dentro de la casa, ya que debido a este cambio radical de grupo, ha sido el tema más comentado de la semana. Aunque tal vez ya sea un poco tarde, ya que tiene muchas papeletas para salir de la casa el jueves. ¿Seguirá en el mismo bando si consigue salvarse?