Las personas que han estado en la Casa de 'Gran Hermano', ya sean anónimas o VIPs, siempre salen de la Casa con la misma sensación: el haber estado dentro de una burbuja de la que luego es complicado salir para reincorporarse en el mundo real. Las sensaciones se magnifican, el tiempo corre más despacio y la mente puede llegar a jugar malas pasadas al no tener información del exterior... y luego hay otras concursantes como Adara, que estando en la Casa ¡se ha dado cuenta de lo que quiere a su chico, Hugo Sierra, y a su pequeño Martín!

Pues bien, con ese arranque de amor familiar que le ha dado a la modelo, se le ha pasado por la cabeza escribirle unas palabras en su último blog a su churri... y nos ha dejado a cuadros por dos cosas: la primera, que no se acuerda de cuándo es su cumpleaños (Creo que hoy es tu cumpleaños, 19 de octubre. No me mates si me he confundido por fi, jaja. Aquí se olvida todo, hasta las canciones… Realmente dudo de si es el 11 ó 19. Lo que sí sé es que es este mes", le escribe con naturalidad)... y la segunda, y más importante, una decisión que les puede cambiar la vida a los dos tras el reality, y es, nada menos, ¡que tener otro hijo juntos!

Telecinco

"Anoche soñé que Martín ya andaba y corría, y yo corría detrás de él porque tenía mucho miedo de que se perdiera. Gracias por dármelo todo siempre, por hacerme feliz, por crear conmigo esta maravillosa familia que siempre había soñado. Me gustaría que tuviéramos otro bebé, jajaja. ¿Tú tienes ganas? Mmm... quizás me estoy motivando demasiado", escribía. Pues igual un poquito, Adara, guapi...

No hace ni un año que han tenido a su primer retoño, y ella ya está pensando en el segundo... ¿se atreverán?

Telecinco

Está de lo más 'tontorrona'

Adara, a pesar de su fuerte carácter, al final es como un osito de peluche, y si algo le llena, es su faceta como novia y madre: "Espero que hayas tenido un día súper especial con tu familia y nuestro bebé. Te echo muchísimo de menos y no hay ni un solo día que no piense en ti. Echo de menos cuando me abrazas, esos ratitos que nos pasamos hablando, cuando paseamos con nuestro bebé, cuando le bañamos y le peinamos y nos reímos de lo repeinadito que va…", recuerda.