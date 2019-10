Está claro que la llegada de Pol Badía a la casa de Guadalix revolucionó todo el concurso. Él mismo ha recalcado en varias ocasiones que le costó integrarse y finalmente, acabó unido a quien menos se esperaba, a sus dos ex, Adara y Joao. Durante el debate Pol ha vuelto a echar en cara a sus compañeros que no le recibieron como se merecía y que esta semana está nominado por ser el último en llegar, pero esta vez, Noemí Salazar no se ha mordido la lengua y le ha dicho todo lo que pensaba.

"No tengo relación contigo por que no has querido. Te hemos llamado y te diste la vuelta y te fuiste" aseguraba la protagonista de 'Los Gipsy Kings'. "Eres una falsa", le ha respondido Pol, haciendo que Noemí estallara a gritos, quitándose incluso la 'caja de mueble' y pidiendo explicaciones y argumentos de por qué le acusaban de ser falsa.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la intervención del Maestro Joao, que ha salido en defensa de Pol: "Pues como cuando tú le llamas falso a él". Ante esta frase, la reina del brillo se ha defendido asegurando que ella tenía motivos para llamarle así. "No eres su padre para que le defiendas, ¿Este ataque a mí por qué?" le recriminaba Noemí a Joao.

El presentador, Jordi González, le pedía a la concursante que recuperara la calma, pero Noemí estaba demasiado encendida como para apagarse de repente y ha seguido discutiendo con el adivino, asegurando que ambos aprovechaban los momentos del directo para atacar y que luego sí que se acercan a ella con buena cara. ¿Defenderá Joao a Pol por que sigue sintiendo algo por él?