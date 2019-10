Aburrirse y buscar algo que hacer en la Casa de 'GH VIP 7' es todo uno. Por eso, los concursantes intentan buscarse las castañas de tal forma que cualquier cosa les dé juego: ¿que alguien se deja un vaso en la pila sin fregar? Monto un pollo. ¿Qué alguien me dice que me he hecho mal la raya del ojo esa mañana? Me voy al 'Confe' y le lloro al Súper mientras le cuento lo mal que me tratan mis compañeros... ¿y si nos abren el jacuzzi? Pues jugueteamos todo lo que podemos hasta que se nos va de las manos...

Mediaset

Eso es lo que les pasó a Adara, Estela Grande y al Maestro Joao, que no se cortaron un pelo a la hora de disfrutar de los 'chorritos' de burbujas. Tanto fue así, y tanto mal está haciendo la necesidad de cariño, que a poco que se colocaran estratégicamente encima de los chorros se lo pasaron pipa... hasta el punto de jugar a tener orgasmos a grito pelado (para sorpresa de sus compañeros, claro).

¡Qué bien se lo pasaron en el jacuzzi, ¿verdad?!



🔄 Si te encantan estos tres#GHVIPDBT6 pic.twitter.com/M0r1Ezxqot — Gran Hermano (@ghoficial) October 20, 2019

Entre la charla de sexo, los "empótrame" de Estela, los "destrózame" de Adara y los "reviéntame" de Joao, el triángulo de 'amiguis' echó la tarde de la forma más entretenida posible... y acabaron de la mejor manera: comiendo galletas con Nocilla. "Estáis salidísimos, se os ha ido la olla", les decía Adara una vez fuera, aunque ella tampoco se quedaba atrás con sus gritos... ¡Si aquí el que se aburre es porque quiere!