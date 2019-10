Si hay una cosa que es difícil de llevar en la Casa de GH VIP no son las broncas o las discusiones por tonterías, sino la falta de cariño. Y no sólo nos referimos a un abrazo o un beso de un ser querido, que también, sino al cariño que sólo te puede dar una pareja. El sexo, vamos. Ya vimos esta semana a Joao, Estela y Adara fingir orgasmos en el jacuzzi (a falta de los de verdad, buenos son fingidos, suponemos...), e incluso vimos a algunos compañero criticar a Gianmarco por tocarse en la intimidad del baño... y ahora ¡parece que lo ha vuelto a hacer!

Alba Carrillo está a la gresca con media Casa, y esta vez le ha tocado al pobre italiano, que para una vez que abre la boca, le toca discutir. Así, en plena pelea, la modelo le mandó discretamente al baño 'a hacerse una paja', en concreto a la ducha, porque parece que la taza la tiene machacadita: "Cada vez que me siento en el váter no sé si me voy a quedar embarazada...".

Mediaset

Gianmarco, sorprendido por sus palabras, replicó "qué asco", varias veces, y no quiso entrar en la polémica, pero sí le dejó clara una cosa: "lo que tú has dicho es extremadamente feo, me da asco". Normal: le había dejado de pajillero delante de toda la Casa y media España, algo que él no piensa permitir. De hecho las redes han ardido en contra de Alba, ya que a muchos espectadores les ha parecido fatal que airee así la intimidad de su compañero.

Asco y más allá del asco. Tía que mala persona eres Alba. ALBA A LA CALLE #GHVIPDBT6 pic.twitter.com/tY8XBAZksr — Agustín C (@bender5484) October 21, 2019

¿A qué responde este comportamiento?

Hace sólo unas semanas os estábamos contando que Gianmarco le había confesado a Alba que le hacía tilín... pero ahora se sacan de quicio el uno al otro. ¿Tendrá que ver con que Alba quiere repartir leña para dar juego y así no marcharse el jueves? De momento ese tiro le está saliendo por la culata, aunque todo apunta a que él se ha distanciado para irse con el 'grupito' de Joao, Estela, Adara y Pol: "Me has dejado de hablar sin ningún motivo, no te relacionas conmigo y ya no eres la misma persona", le espetó.