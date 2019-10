No se puede estar en misa y repicando. Es un dicho español que nos viene muy al pelo de lo que pasó la pasada noche en la Casa de 'GH VIP', y a Mila Ximénez, en concreto, le ha quedado claro no, cristalino. Durante la emisión de 'Límite 48 horas', como cada martes, Jorge Javier se disponía a salvar a uno de los tres nominados... pero la cosa iba a ser un 'pelín' diferente esa noche: en vez de salvar a uno y dejar a dos en la palestra, el presentador cambió el rol y, para darle más emoción, dijo los nombres de quienes iban a seguir nominados.

Mediaset

¿Y quién no estaba sentadita en el sofá con el resto de sus compañeros? Efectivamente: Mila Ximénez, que en el último corte publicitario había salido del salón y, al volver y escuchar de refilón el nombre de El Cejas, soltó un sonoro "¡BIEN!" para sorpresa de todos, que tuvieron que explicarle que esa noche lo estaban anunciando al revés. "¡Joder! He llegado tarde...", dijo enfurruñada, antes de murmurar por lo bajini: "Me cago en...". Su cara, después de esta metedura de pata, ¡fue un cuadro!

Mediaset

La colaboradora parece haber encontrado su sitio en la casa manteniendo, tras las salidas de Hugo Castejón y Kiko Jiménez, un perfil más bajo: ya no protagoniza tantas broncas, y se ha vuelto súper protectora con su grupo más cercano. ¿Conseguirá llegar, así, a la final? Por el momento, se está librando de estar nominada, así que ni tan mal...