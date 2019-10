“Me gustaría tener esa conversación, pero lo que no quiero es que nos enfademos. Estoy muy a gusto contigo. Podemos hablar sin problema”, confesaba hace unos días Pol en el confesionario ante la petición de Adara de mantener una conversación para cerrar las heridas del pasado. Y así ha sido. La ex pareja se ha sentado y ha hablado, lo que no esperábamos es que se abrieran en canal y nos dejaran, incluso, románticas confesiones.

Adara y Pol se enamoraron dentro de las mismas cuatro paredes que hoy comparten, aunque ya como VIP's, y tras salir de Guadalix mantuvieron una relación de un año. Pero la cosa se truncó y no acabó nada bien para ninguno de los dos: Reproches, guerra abierta... Sin embargo, su reencuentro ha calmado, y mucho, los ánimos, y parece que hasta pueden ser amigos.

"Yo te veía como la madre de mis hijos, como la mujer con la que iba estar toda la vida, pero si ahora estar enamorada me alegro mucho por ti, de que estés con tu chico y hayas tenido un niño. Te veo y es como si estuviéramos en el otro 'GH', a veces me sale llamarte 'cuchu'", se ha sincerado Pol. ¡QUÉ FUERTE! Así se ha quedado Adara al escucharlo, no es para menos... "Madre mía", ha respondido ella incrédula, "yo estaba muy dolida por todo lo que habíamos vivido, cuando salimos arrastramos mucha mierda del programa y creo que no fue capaz de superarlo, éramos muy inmaduros también los dos. Yo también estuve profundamente enamorada de ti".

"Cuando salimos arrastramos mucha mierda del programa y yo creo que no fui capaz de superarlo y lo arrastramos. Éramos muy inmaduros también los dos", ha confesado Adara. "Es que fue muy intenso lo que vivimos. Para bien y para mal", añade la concursante, a lo que Pol le ha respondido claramente: "Yo tengo muy buenos recuerdos".