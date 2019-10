"¿Te parece bonito que tengas que criticar mi concurso para justificar tus continuos errores? Yo gané, a ver en que puesto quedas tú", con estas contundentes palabras entraba Belén Esteban en la casa de Guadalix en forma de 'tweet' para sorprender a Alba Carrillo después de haberla escuchado hablar del paso de la colaboradora de 'Sálvame' por el mismo concurso. Un 'tweet' que dejó a Alba sin palabras y que prometió responder más adelante. "Le contestaré en mi blog porque no quiero decir nada de lo que después me pueda arrepentir", prometía, y así ha sido. Ha utilizado su último post en el blog para contestar a la princesa del pueblo y ha sido muy contundente.

Para Alba: Te parece bonito que tengas que criticar mi concurso para justificar tus continuos errores? Yo gané, a ver en que puesto quedas tu. Un beso para Mila #GHVIP20O — Belén Esteban (@BelenEstebanM) October 20, 2019

“A Belén Esteban, a la que prometí una contestación por aquí: Te pido disculpas si juzgué tu programa. Seguramente yo salga en cualquier momento y, por supuesto, no ganaré. Yo siempre te he tenido mucho cariño y cuando trabajé contigo en ‘Sálvame’, sentí mucho tu apoyo y siempre me sentí protegida por ti. Por eso, me duele tanto que abuchees cuando contesto los domingos”.

Telecinco

Alba está cambiando el 'chip' completamente desde que Jorge le echase un rapapolvo en pleno directo, y ahora es una persona nueva, por eso ha aprovechado para disculparse ante sus seguidores: "Me siento como una verdadera mierda, lo estoy haciendo fatal y no sé cómo remontar. El jueves me sentí muy humillada", "a todos mis amigos y la gente que me apoya: gracias y siento no estar a la altura", comenta, "estoy cohibida, con tanto abucheo y tanto reprobar mi comportamiento desde el exterior, me estoy sintiendo fatal, no me puedo comunicar, se me hace un nudo en la garganta y estoy con miedo a hablar y a sentirme sola aquí".