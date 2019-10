Pol se enfrenta a las preguntas sobre sus posibles celos por Adara y Gianmarco que los espectadores hicieron a través de Twitter.

Pol negó sentir nada por su ex novia.

Adara y Gianmarco han dado mucho de qué hablar entre el resto de sus compañeros de la Casa de Gran Hermano. Y es que la relación entre el italiano y la ex de Pol ha pasado de ser una amistad a algo que podríamos definir como 'tonteo'.



Las muestras de cariño entre ambos son cada vez más evidentes y su complicidad es mayor a cada día que pasan encerrados en Gran Hermano. Lo que no nos esperábamos es que Pol, ex pareja de Adara nos sorprendiera con unos posibles ¿celos? Sí, has leído bien.

Hace tan solo un par de días, Pol admitía haber sentido algo muy profundo por Adara, llegando a decirle que la vio como la madre de sus hijos. Está claro que Pol las ideas no las tiene muy claras, porque muchos espectadores empieza a creer que su amor por ella podría estar reviviéndose en su corazón.

Durante la semana pasada, muchos seguidores del reality han visto en Pol un cambio de actitud hacia ella achacándolo a posibles celos porque Adara está muy cómplice con Gianmarco.

El pasado domingo pudimos ver cómo los concursantes respondían a los tuits dejados por los espectadores y Pol tuvo que afrontar una difícil pregunta.

Cuando el concursante vio el tuit, se quedó perplejo: "¿Yo celos? ¿De qué o por quién? No lo entiendo", comentaba Pol evadiendo la pregunta. O se hacía el tonto o directamente no entendía por qué le preguntaban eso porque hasta que no le explicó Kiko Jiménez la pregunta, Pol no dijo ni pío.

"Yo a Adara la tengo muchísimo cariño porque estuvo con ella 11 meses y guardo muy buenos recuerdos de ella, pero no tengo que ponerme celoso por ella. A mí Adara no me gusta" declaraba mientras ella le miraba sonriente.

Pol siguió intentando explicar que no sentía celos porque no entendía qué era lo que se suponía pasaba entre Adara y Gianmarco. "No hay por donde coger esta pregunta" zanjaba Pol evadiendo hacer más declaraciones al respecto.